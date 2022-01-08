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الرئيسُ السوري:

الشهيدان سليماني والمهندس مثلا الركيزة الاساس في مواجهة الأعداء

ان الشهيد قاسم سليماني كان يفعل ما يقول، وان الأعداء فهموا خطورة الشهيد سليماني على مشاريعهم الإجرامية.
رمز الخبر: ۶۱۹۶۲
تأريخ النشر: 08 January 2022

أكد الرئيسُ السوري بشار الأسد أنّ الشهيدين سليماني والمهندس كانا يمثلان الركيزةَ الاساسَ في مواجهةِ الأعداء مشيراً إلى اَنّ الأعداءَ فهموا خطورةَ الشهيد سليماني على مشاريعِهم الإجرامية.

وفي كلمةٍ ألقتها المستشارةُ السياسية والإعلامية بثينة شعبان في مراسمِ إحياءِ الذكرى الثانيةِ لإستشهادِ قادة النصر شدد الرئيس الأسد على أنّ الشهيدَ قاسم سليماني كان يشكل خطراً على مصالحِ واشنطن وحلفائِها في المنطقة وأنه عمل على تقويضِ أسسِ استراتيجيةِ الولاياتِ المتحدة المتمثلة بالفرقةِ والفتنة مشيراً إلى اَنّ الشهيدَ قاسم سليماني عمل على غرسِ روحِ التضحية والفداءِ من أجلِ الأوطانِ والإنسان.

واضاف الرئيس الاسد في كلمته، ان الشهيد قاسم سليماني كان يفعل ما يقول، وان الأعداء فهموا خطورة الشهيد سليماني على مشاريعهم الإجرامية.

وقال الرئيس السوري: ان الشهيدين سليماني والمهندس يمثلان الركيزة الاساس في مواجهة الأعداء.

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