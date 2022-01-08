سنوفر أرضية الإنتقام من الأمريكيين من داخل منازلهم

اننا ومنذ اليوم الاول الذي دخل فيه الاميركيون الى المنطقة حذرناهم بان لا يدخلوا لانهم سوف لن يحصدوا سوى الهزيمة والفشل.

اكد قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الاسلامية بانه ليس بالضرورة ان نكون حاضرين في كل مكان بل سنوفر ارضية الانتقام من الاميركيين من داخل منازلهم وبواسطة افراد موجودين معهم.

وقال العميد إسماعيل قاآني في كلمة له، مساء الخميس، في المؤتمر الدولي لجبهة المقاومة تحت شعار"احياء ذكرى الشهداء المهاجرين دفاعا عن المراقد المقدسة" في مدينة مشهد المقدسة: نحن نتعامل مع الأعداء وجريمة اغتيال سردار سليماني بتكتيكاتنا الخاصة. سلوكنا وأسلوبنا وسياقنا يختلف عن أسلوب وسياق وسلوك العدو.

واضاف: انهم هاجموا نهج الحق والضمائر الحية للانسانية، وهم بالتأكيد سيتعرضون للهجوم من قبل الضمائر الانسانية الحية في جميع أنحاء العالم.

وقال قائد قوئ القدس بالحرس الثوري: ان وجد عقلاء في الولايات المتحدة يلاحقون من ارتكبوا جريمة اغتيال القائد سليماني، فسيحد ذلك من الضريبة التي ستدفعها الولايات المتحدة مما لو قام أبناء جبهة المقاومة الذين لا يعرفون حدودا بالتوجه والانتقام بانفسهم.

واكد العميد قاآني أن هذا الانتقام قد بدأ وأضاف: انهم يتصورون بأن القضية انتهت باغتيالهم الشهيد سليماني لكن دماءه جعلت دماء أبناء المقاومة تغلي.

واكد قائد قوة القدس بانه سيتم اقتلاع جذور اميركا من المنطقة بحول الله وقوته وقال: بطبيعة الحال فان جزءا محلوظا منهم قد اقتلع من المنطقة وسيتم اقتلاع البقية.

واضاف: ان كان الاميركيون عقلاء فعليهم الخروج من العراق ودون ذلك ستقض جبهة المقاومة فيه مضاجعهم ويتوجبب عليهم حينها مغادرة العراق اكثر خزيا مما خرجوا به من افغانستان.

وقال العميد قاآني: اننا ومنذ اليوم الاول الذي دخل فيه الاميركيون الى المنطقة حذرناهم بان لا يدخلوا لانهم سوف لن يحصدوا سوى الهزيمة والفشل.

وصرح بان الاميركيون كاذبون بقولهم انهم خفضوا قواتهم في العراق الى 2500 عسكري وقولهم بان هؤلاء يقومون باعمال استشارية.

وقال: ان الاميركيين عملوا 20 عاما على بناء الجيش الافغاني الا ان هذا الجيش لم يقاوم 20 يوما وفي الجانب الاخر من المنطقة بنى الكيان الصهيوني جدارا حول الاراضي التي يحتلها بارتفاع 6 امتار الا ان المقاومة في غزة المحاصرة اطلقت في معركة الصيف الماضي 3 الاف صاروخ نحو الكيان منها 100 على عاصمته.