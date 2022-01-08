الجبهة التي اوجدها الشهيد سليماني ستقتلع جذور الاستكبار من المنطقة

كما تطرق صديقي الى فتنة الثلاثين من كانون الاول التي اعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009 ، حيث تصدى ابناء الشعب الى مثيري الفتنة المدعومين من الخارج .

أكد إمام الجمعة في طهران في خطبتي الصلاة لهذا اليوم ، اننا على ثقة من أن ما تركه الشهيد البطل قاسم سليماني وفي ظل الحرب الشاملة ضد الباطل سيقتلع جذور التواجد الامريكي ويقتلع عملاء امريكا في المنطقة الى الأبد.

واعتبر الشيخ كاظم صدَيقي ان استشهاد القائد قاسم سليماني شكل انعطافة جديدة في تاريخ الثورة الاسلامية وضمان استمرارها بحيث شهدت المنطقة بعد عامين من استشهاده اهتماما كبيرا في احياء ذكراه من قبل المقاومين ضد الاستكبار العالمي في العديد من الدول.

كما تطرق صديقي الى فتنة الثلاثين من كانون الاول التي اعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009 ، حيث تصدى ابناء الشعب الى مثيري الفتنة المدعومين من الخارج .

وكان امام جمعة طهران قد استهل الخطبة الاولى للصلاة بالحديث عن الذكرى الاليمة لاستشهاد فاطمة الزهراء بنت رسول الله (ص) ، حيث تطرق سماحته الى الابعاد الالهية لشخصية الزهراء سلام الله عليها ودرجات القرب الالهي التي بلغتها.