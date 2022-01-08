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الحوار بشأن رفع الحظر عن ايران يتقدم

وكان كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري قال في حديث للصحفيين ان الجهود متواصلة للتوصل الى اتفاق نهائي مؤكدا ان سر نجاح المفاوضات يكمن في التوصل الى اتفاق بشأن رفع الحظر الظالم عن ايران في وقت قصير واعطاء ضمانات بذلك.
رمز الخبر: ۶۱۹۵۵
تأريخ النشر: 08 January 2022

دخلت المرحلة الثامنة من المفاوضات النووية بين ايران ومجموعة 1+4 يومها الثامن في فيينا وسط انباء عن قرب توصل الوفود المشاركة الى اتفاق نهائي بشأن رفع الحظر عن ايران.

ونقل مراسل ارنا عن مسؤول اوروبي طلب عدم ذكر اسمه انه قال للمراسلين ان المحادثات تتقدم نحو الامام ، مشيرا الى ان تقدما مهما لم يحصل لكن جو الحوار ايجابيا والوفود المشاركة تبذل اقصى الجهود للتوصل الى اتفاق نهائي.

من جهته قال كبير المفاوضين الصينيين وانغ كوان لإرنا بعد انتهاء جلسة امس الخميس في فندق كوبورغ في فيينا ان المفاوضات تمضي الى الامام وتتواصل ، فيما قال المندوب الروسي ان بالامكان التوصل لاتفاق نهائي حتى مطلع شباط القادم لاحياء الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 ، مؤكدا ان جميع الاطراف تقر بأن المحادثات تخطو الى الأمام .

وكان كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري قال في حديث للصحفيين ان الجهود متواصلة للتوصل الى اتفاق نهائي مؤكدا ان سر نجاح المفاوضات يكمن في التوصل الى اتفاق بشأن رفع الحظر الظالم عن ايران في وقت قصير واعطاء ضمانات بذلك.

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