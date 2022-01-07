مستشار المشاط: قد نشهد قادم الأيام مشاركة عملية لليمن في ردع الكيان الصهيوني

أكد مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى عبدالملك الحجري أن اليمن جزء لايتجزأ من محور المقاومة وفي مقدمه قضاياه القضية المركزية للامة القضية الفلسطينية ، لافتا الى ان قادم الأيام سنشهد فعلا مشاركة عملية لليمن في ردع الكيان الصهيوني .

وقال عضو الوفد الوطني اليمني المفاوض عبدالملك الحجري في حوار مع وكالة أنباء فارس في معرض رده على سؤال هل ان العمليات العسكرية البحرية مقتصرة على المياه اليمنية الاقليمية: بداية من خلال العمليات الميدانية أثبتت القوات البحرية اليمنية قدرتها على السيطرة بشكل كامل على المياة الإقليمية المحررة في المناطق التابعة لحكومة المجلس السياسي الأعلى بصنعاء ، وأيضا لها القدرة على التوغل في المناطق المحتلة من قبل تحالف العدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني السعودي الإماراتي وقد سبق أن كان هناك عمليات للبحرية اليمنية.

وحذر المستشار لرئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني قائلا: في حال هستيريا العدوان واستخدامه للمياه الإقليمية الدولية المواجهة للجمهورية اليمنية حتما سيتم التعامل معها وإنهاء أي تواجد خطر يمس بسيادة الجمهورية اليمنية أو يمس بالملاحة الدولية، وسبق لنا في القيادة السياسية في صنعاء ان أكدنا حرصنا على سلامة الملاحة الدولية وتأميين الممرات الدولية شريطة احترام السيادة اليمنية .

وفيما يتعلق بتهديد تحالف العدوان لاستهداف ميناء الحديدة بدواعي مختلفة ومختلقة، صرح عبدالملك الحجري قائلا: في حال إقدام تحالف العدوان على مثل هكذا استهداف لميناء حيوي كالحديدة يمثل شريان أساسي في رفد مناطق حكومة المجلس السياسي بصنعاء بالغداء والدواء والنفط وغيرها من المستلزمات الضروية لحياة المواطنين ومع الصعوبة البالغة في وصولها وبعد إجراءات مشددة وحصار بري وبحري وجوي يمارس على بلدنا اليمن، فبالتأكيد سيكون هناك رد قاس من القوة الصاروخية اليمنية والطيران المسير والذي سبق له النجاح في كل عملياته العسكرية التي استهدفت عمل العدو السعودي .

وتابع المسؤول اليمني قائلا: سبق لسماحة السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي قائد الثورة يحفظه الله ان أكد أن أي استهداف سعودي لأي منطقة يمنية سيبادل بالمثل وقد ترجم فعلا من خلال الضربات الصاروخية والمسير الذي هز كيان نظام العدو السعودي وبات المواطن السعودي والعربي والمسلم عموما يعي مدى هشاشة النظام السعودي امام الصمود الأسطوري للشعب اليمني وقواته المسلحة وحنكه قيادته الثورية والسياسية .



وفيما بدور الكيان الصهيوني في العدوان على اليمن خاصة في استهداف المنشآت المدنية والآمنين في اليمن، أجاب المستشار عبدالملك الحجري قائلا: من المعروف عن السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ان تصريحاته قول وفعل وقد نشهد قادم الأيام فعلا مشاركة عملية لليمن في ردع الكيان الصهيوني انطلاقا من اعتبارنا ان اليمن جزء لايتجزأ من محور المقاومة وفي مقدمه قضاياه القضية المركزية للأمة القضية الفلسطينية ، وأيضا ردا على الدعم اللوجستي الصهيوني لمرتزقة تحالف العدوان ومشاركتهم في أكثر من غارة جوية استهدفت منشآت مدنية وأشخاص مدنيين .

وفي معرض رده حول احتمال القيام بعملية عسكرية تستهدف الامارات خاصة وقد تعدى تواجدها واستهدافها لليمن رغم تصريحاتها المنافية لذلك؟ اوضج مستشار المجلس السياسي الاعلى في اليمن: الامارات من حيث المبدأ عدو وجزء من تحالف العدوان على بلادنا، ومعظم بنيتها التحتية من الزجاج وغيرها من مظاهر الحياة المترفة، وفي حقيقة الأمر انها لاتتحمل ضربة صاروخية أو ضربات متعددة للطيران المسير، وهي تحاول المناورة سياسيا وعسكريا بادعاء انسحابها من مناطق معينة.

وأضاف: لكن في المجمل مازال عملها في الأراضي اليمنية المحتلة عمل عدائي وتحديدا في بعض المحافظات الجنوبية وفي جزء من الساحل الغربي بتبنيها لمليشيات من المرتزقة، وقد سبق لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وللرئيس مهدي المشاط أن وجهوا عدة تحذيرات لنظام العدو الإماراتي ومع هذا مازال مستمر في عدوانه، ولذا العملية العسكرية البحرية الأخيرة والتي تم على إثرها ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية تأتي في إطار سلسلة من الخطوات التي ستتخد لردع العدو الإماراتي.

واختتم عضو الوفد الوطني اليمني المفاوض حديثه مشيرا الى الذكرى الثانية لإستشهاد الشهيد الحاج قاسم سليماني: نتوجة بالتحية للجمهورية الإسلامية في إيران في الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني ونتوجه بعظيم العزاء والمواساة للجمهورية الإسلامية في إيران في وفاة الشهيد الحاج المجاهد حسن ايرلو سفير الجمهورية الإسلامية بصنعاء الذي كان خير ممثل لأيران الثورة وساهم بدور كبير في تعزيز العلاقة الأخوية بين البلدين باعتبارنا محور واحد.. قضية واحدة.. مصير واحد.

الحوار: معصومة فروزان