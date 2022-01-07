الشيخ قاسم: حزب الله مقاومة كالشمس.. وسنتعاون مع كل الحلفاء في الإنتخابات النيابية

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن “حزب الله مقاومة كالشمس، ولو وصفوها ليل نهار بغير وصفها، فإنهم لن يغيروا من الواقع شيئا”

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن “حزب الله مقاومة كالشمس، ولو وصفوها ليل نهار بغير وصفها، فإنهم لن يغيروا من الواقع شيئا”، وشدد على أن “الإرهابي هو من يقتل الرأي المخالف في بلده ويعتدي على جيرانه ويطبع مواربة مع إسرائيل بأساليب مختلفة”، وتابع “نحن في بلد إسمه لبنان، وهوية لبنان أنه بلد الحريات وبالحد الأدنى يحق لكل شخص في لبنان أن يبدي رأيه إن كان موافقا أو مخالفا لأي بلد أو جهة في العالم”.

وقال الشيخ قاسم الخميس “كل العراضات الداخلية التي وقفت مع المعتدي علينا لن تقدم ولن تؤخر، بل قررنا ألا نرد عليها ونعلم بأن قسما منها هو لاستدراج العروض المالية قبل الإنتخابات النيابية من أجل تمويل الحملات، وبعضهم جماعة طامحون لمواقع ومراكز مستقبلية يعتقدون أن السعودية بالتفاهم مع أميركا والآخرين يمكن أن يعطوهم مراكز في لبنان”، واضاف “ردنا على السعودية سيكون حاسما ولن نقبل بأن تسيؤوا إلينا من دون أن نرد عليكم بالحقائق والمنطق”.

وأشار الشيخ قاسم الى أن “لنا حلفاء في لبنان وعقدنا تفاهما مع التيار الوطني الحر والسبب في هذا التفاهم أن هناك قضايا استراتيجية ومحلية وجدنا أنه يوجد تقاطع في القناعات والآراء”، وتابع “كان هذا التفاهم ومن الطبيعي أن تشوب علاقات التفاهم بعض الثغرات والإشكالات في اعتقادنا أنها قابلة للحل والنقاش، لكن التفاهم مستمر ان شاء الله”، واكد “أننا سنكون مع التيار الوطني الحر في الإنتخابات النيابية وسنتعاون في الدوائر، وبدأنا منذ فترة بعقد لقاءات على كل المستويات من أجل التهيئة للإنتخابات النيابية”.

وأوضح الشيخ قاسم ان “المشهد الإنتخابي المستقبلي سيكون كمشهد التحالفات التي عقدناها مع الجميع”، واضاف “كل حلفاء حزب الله سيتعاون معهم الحزب في الإنتخابات النيابية بشكل طبيعي، ولن يقوم بحسابات أن في هذه الدائرة بيطلعلوا نائب زيادة أو ناقص”، وتابع “لا نتحالف مع الخصوم طمعا بمقعد لأننا جماعة مبدئيون ولدينا قناعة نعمل على أساسها”.

وشدد الشيخ قاسم على أن “علاقة حزب الله بحركة أمل علاقة إستراتيجية ثابتة ومتينة”، وتابع “نحن التقينا معا على المقاومة ونصرتها، جمهورنا وجمهور حركة أمل جمهور مساند للمشروع المقاوم، ومساند للوحدة الداخلية، ومساند لنعمل معا كي يكون لبنان سيدا مستقلا غير تابع للأجانب، ولنعمل على منع التوطين ومنع التطبيع ومنع كل أشكال التنازل أمام الإستكبار العالمي، هذه القضايا تستحق أن نكون معا ونعمل معا”، واضاف “نتمنى أن يصبح نموذج الوحدة الكبير بين حزب الله وحركة أمل في كل لبنان لكي يتوحد اللبنانيون أكثر فأكثر مع بعضهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام