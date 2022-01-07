تحالف الفتح : قرار بقاء الاستشاريين يتخذه البرلمان الجديد

وقالت عضو التحالف مديحة الموسوي في تصريح لوكالة/ المعلومة/، إن “الحكومة الحالية لا تستطيع أن تقرر بقاء القوات الاجنبية داخل العراق بأية صفة كانت لانه قرار برلماني بحت”، مشيرة الى أن “الجيش العراقي من الجيوش المتقدمة التي لا تحتاج لاستشارات اجنبية “.

وأضافت أن “من يتخذ قرار بقاء المستشارين في العراق هو مجلس النواب الجديد والحكومة الجديدة وليس الحكومة الحكومة التي هي حكومة تصريف اعمال لأنه ليس من صلاحياتها ان تقرر بقاء أي قوات اجنبية لغرض الاستشارة كونها حكومة منتهية الصلاحية وليست لها قرارات على المدى البعيد”.

وكان عضو حركة حقوق صباح العرداوي قد أكد، في وقت سابق ، بان الحكومة متهاونة في قضية انسحاب القوات الامريكية من الاراضي العراقية، مبينا ان الحكومة لم توضح لابناء الشعب ما يحصل من اتفاق مع الاحتلال الامريكي والقوات المتواجدة على ارض العراق.