باقري كني يطالب كوريا الجنوبية بالافراج عن الاصول الايرانية

اكد باقري كني في اللقاء ضرورة قيام كوريا الجنوبية بالافراج عن الاصول الايرانية بمنأى عن ما تتمخض عن المفاوضات الجارية في فيينا واضاف :ان الحظر الامريكي الاحادي لا يبرر السلوك الكوري في الامتناع عن تسديد ديونها لايران.

وصرح قائلا : ان امتناع كوريا الجنوبية غيرالمبرر و غير الشرعي عن تسديد ديونها لايران يمثل نقطة سوداء في تاريخ العلاقات الثنائية وعلى سيئول القيام بالافراج عن الاصول الايرانية على وجه السرعة.

من جانبه اشار جانغ كان خلال اللقاء الذي عقد في مبنى ممثلية ايران في فيينا الى اهمية العلاقات بين سيول وطهران وقدم شرحا حول الارصدة الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية معلنا ان بلاده تعمل على تسديد ديونها لايران.

يذكر ان هذا اللقاء لا يرتبط بالمفاوضات التي تجري حاليا في فيينا بين ايران ومجموعة 1+4 بل انه عقد في اطار المناقشات الثنائية الطبيعية بين البلدين وبطلب من الجانب الكوري.