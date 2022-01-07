النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۶مشاهدات
‍ پ

باقري كني يطالب كوريا الجنوبية بالافراج عن الاصول الايرانية

طالب مساعد وزير الخارجية في الشؤون السياسية على باقري كني خلال لقائه نظيره الكوري الجنوبي "تشوي جانغ" في فيينا، سيئول بالافراج عن الاصول الايرانية.
رمز الخبر: ۶۱۹۳۲
تأريخ النشر: 06 January 2022

اكد باقري كني في اللقاء ضرورة قيام كوريا الجنوبية بالافراج عن الاصول الايرانية  بمنأى عن ما تتمخض عن المفاوضات الجارية في فيينا واضاف :ان الحظر الامريكي الاحادي لا يبرر السلوك الكوري في الامتناع عن تسديد ديونها لايران.
وصرح قائلا : ان امتناع كوريا الجنوبية غيرالمبرر و غير الشرعي عن تسديد ديونها لايران يمثل نقطة سوداء في تاريخ العلاقات الثنائية وعلى سيئول  القيام بالافراج عن الاصول الايرانية على وجه السرعة.
من جانبه اشار جانغ كان خلال اللقاء الذي عقد في مبنى ممثلية ايران في فيينا الى اهمية العلاقات بين سيول وطهران وقدم شرحا حول الارصدة الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية معلنا ان بلاده تعمل على تسديد ديونها لايران.
يذكر ان هذا اللقاء لا يرتبط بالمفاوضات التي تجري حاليا في فيينا بين ايران ومجموعة 1+4 بل انه عقد في اطار المناقشات الثنائية الطبيعية بين البلدين وبطلب من الجانب الكوري.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الاتحاد الأوروبي يعرض خدماته للمساعدة في ملف كازاخستان
كازاخستان..مصرع 26 مسلحا واعتقال أكثر من 3 آلاف شخص
قوات حفظ حفظ السلام الروسية تسيطر بالاشتراك مع القوات الكازخستانية على مطار ألما آتا
4 صواريخ تدك قاعدة عسكرية أميركية في أكبر حقول الغاز شرقي سوريا
في يوم الشهيد الفلسطيني .. حماس ترفض إدراج "جثامين الشهداء "ضمن أي صفقة تبادل
مصدر مطلع: لقاء الروس والسعوديين في فيينا لا علاقة له بإيران
رئيس كازاخستان: أصدرت الأوامر بإطلاق النار على الإرهابيين دون سابق إنذار
كرة الإرهاب تدخل ملعب كازاخستان
الشيخ قاسم: حزب الله مقاومة كالشمس.. وسنتعاون مع كل الحلفاء في الإنتخابات النيابية
حماس تحذّر الاحتلال من تداعيات استمرار التغوّل الاستيطاني بالضفة
الكاظمي يلتقي السيد الصدر في الحنانة بالنجف الاشرف
عبدالسلام: تهديد العدوان باستهداف المنشآت المدنية ليس جديدًا
الرئيس الأسد: الشهيد سليماني فهم جوهر الاستراتيجية المعادية لمحور المقاومة وعمل على تقويض أسسها
الشيخ قاووق: استهداف السعودية لحزب الله بدأ قبل حرب اليمن بـ6 سنوات
بيان قائد الثورة الاسلامية بمناسبة تشييع رفات شهداء مجهولي الهوية
سرايا القدس: المعركة القادمة مع الاحتلال سيكون لها طابع ذو حدين
مؤتمر في بيروت يؤكد على دور الشهيد سليماني في دعم المقاومة
سوريا تتهم المنظمة الدولية بالتلكؤ في التحقيق في هجمات كيميائية
استهداف قاعدة عين الأسد في الأنبار بـ8 صواريخ
عبد السلام: ما حصل مؤخرًا قبالة مياه الحديدة كان معركة كرامة وسيادة 
حماس تحذّر الاحتلال من تداعيات استمرار التغوّل الاستيطاني بالضفة
الرئيس الأسد: الشهيد سليماني فهم جوهر الاستراتيجية المعادية لمحور المقاومة وعمل على تقويض أسسها
الاحتلال يصادق على بناء 3557 وحدة استيطانية في القدس
الشيخ قاسم: حزب الله مقاومة كالشمس.. وسنتعاون مع كل الحلفاء في الإنتخابات النيابية
عبدالسلام: تهديد العدوان باستهداف المنشآت المدنية ليس جديدًا
تحالف الفتح : قرار بقاء الاستشاريين يتخذه البرلمان الجديد
باقري كني يطالب كوريا الجنوبية بالافراج عن الاصول الايرانية
4 صواريخ تدك قاعدة عسكرية أميركية في أكبر حقول الغاز شرقي سوريا
في يوم الشهيد الفلسطيني .. حماس ترفض إدراج "جثامين الشهداء "ضمن أي صفقة تبادل
الكاظمي يلتقي السيد الصدر في الحنانة بالنجف الاشرف