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سرايا القدس: المعركة القادمة مع الاحتلال سيكون لها طابع ذو حدين

أكد القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي خالد منصور، أن قضية الأسرى والمسرى خط أحمر لا يمكن المساس بهما، مشيرًا إلى أن هذا ما شاهده العدو "الإسرائيلي" في معركة سيف القدس.
رمز الخبر: ۶۱۹۳۰
تأريخ النشر: 06 January 2022

وقال القيادي منصور في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: إن سرايا القدس استنفذت كل قدراتها وإمكانياتها وحركت صواريخها وكانت جاهزة لصد العدوان الإسرائيلي على شعبنا ولمواجهة المحتل دفاعًا عن الأسرى.

وأضاف: "المقاومة جاهزة وأصابعها على الزناد ولن تتراجع عن حماية الأسرى، وصواريخنا جاهزة وجاهزون لأبعد مدى في مواجهة العدو".

وشدد القيادي منصورعلى: أن هذه المعركة القادمة مع الاحتلال سيكون لها طابع خاص ذو حدين، مبينًا أن الحد الأول صواريخ ونار وبراكين تفجر هذا الكيان، والحد الثاني يتمثل في مقاتلين ومجاهدين لمواجهة العدو للذهاب إلى مخابئه ومستوطناته.

وأكد قائلا: "المقاومة ستواجه العدو في أقرب فرصة، وسوف يرى وجوهنا عن قرب"، لافتًا أن سرايا القدس رممت قدراتها وسيرى العدو المفاجأت في أي معركة قادمة".

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