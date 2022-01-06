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مؤتمر في بيروت يؤكد على دور الشهيد سليماني في دعم المقاومة

نظم مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية ولجان العمل في المخيمات الفلسطينية، مؤتمرا في بيروت حضره نخبة من الباحثين والشخصيات الفكرية والسياسية والاكاديمية، تم خلاله الاضاءة على دور الشهيد القائد قاسم سليماني في دعم المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني والعدو الامريكي.
رمز الخبر: ۶۱۹۲۹
تأريخ النشر: 06 January 2022

دور الشهيد القائد قاسم سليماني في دعم المقاومة، وشخصيته الاستثنائية في السياسة والعسكر، كانت محور اللقاء الذي عقد في الضاحية الجنوبية بدعوة مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية ولجان العمل في المخيمات الفلسطينية بمشاركة رئيس المجلس السياسي لحزب الله السيد ابراهيم امين السيد والسفير الايراني محمد جلال فيرزونا والامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد التخالة وحشد من الشخصيات السياسية والفكرية والباحثين.
دعم كبير قدمه الشهيد سلماني للمقاومة الفلسطينية بجميع فصائلها ، انطلاقا من يقينه بأن تحرير القدس قريب. وأكد اللقاء أن المقاومة في المنطقة ستواصل العمل برؤى وأفكار الشهيد سليماني حتى تحقيق هدفه بتحرير الارض والمقدسات.

المصدر: المنار

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