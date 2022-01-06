النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۴مشاهدات
‍ پ

الاحتلال يصادق على بناء 3557 وحدة استيطانية في القدس

وافقت ما يسمى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس التابعة للاحتلال، اليوم الأربعاء، على بناء 3557 وحدة استيطانية ضمن 5 مخططات جديدة.
رمز الخبر: ۶۱۹۲۶
تأريخ النشر: 06 January 2022

وبحسب منظمة السلام الآن، فإن إحدى خطط البناء تتعلق ببناء وحدات استيطانية جديدة بين هار حوما وجفعات هاماتوس، ومخطط آخر على حافة التلة الفرنسية.
واعتبرت المنظمة: أن هذه الأخبار تضر بمدينة القدس وفرص السلام، وأن المخطط الأكثر ضررًا من حيث إمكانية الوصول لحل الدولتين، هي الخطة المعروفة باسم “خطة القناة السفلية” جنوب كيبوتس رمات راحيل إلى الجنوب من القدس.
وبينت: أنه سيتم بناء 1465 وحدة استيطانية جديدة في حي جديد قرب جفعات هاماتوس وهار حوما، وذلك للربط بينهما، وبما يقطع الاتصال بين الأحياء الفلسطينية شرقي القدس، وبيت لحم، فيما سيتم بناء 2092 وحدة أخرى على أطراف التلة الفرنسية ويقع معظمها خارج الخط الأخضر.
وأوضحت: أن اللجنة المحلية لبلدية القدس لا تملك أي سلطة للمصادقة على الخطة، والقرار سيكون للجنة اللوائية، مشيرةً إلى أنه في السابع عشر من الشهر الجاري سيتم مناقشة المخططات للإيداع في لجنة التخطيط والبناء في القدس.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
سوريا تتهم المنظمة الدولية بالتلكؤ في التحقيق في هجمات كيميائية
سرايا القدس: المعركة القادمة مع الاحتلال سيكون لها طابع ذو حدين
مؤتمر في بيروت يؤكد على دور الشهيد سليماني في دعم المقاومة
عبد السلام: ما حصل مؤخرًا قبالة مياه الحديدة كان معركة كرامة وسيادة 
استهداف قاعدة عين الأسد في الأنبار بـ8 صواريخ
الاحتلال يصادق على بناء 3557 وحدة استيطانية في القدس
مسجدي: اميركا لا تسمح لملف التحقيقات في اغتيال قادة النصر بالوصول لنتائج
سياسي باكستاني رفيع: الشهيد سليماني ناضل في سبيل الدفاع عن الامة الاسلامية
محادثات بين ايران والترويكا الاوروبية في فيينا
باقري كني يستعرض وكبير المفاوضين الروس عملية المفاوضات في فيينا
كاتب أمريكي: اغتيال الفريق سليماني زعزع الأمن العالمي
زيارة الرئيس الإيراني الی روسيا ستکون نقطة تحول في العلاقات بين البلدین
بالصورة: إحياء الليلة الثانية من "الليالي الفاطمية" بحضور قائد الثورة الاسلامية
انتصار جديد يسطره الأسير هشام أبو هواش وقرار بالإفراج عنه في 26 فبراير
الصواريخ التي ضربت المقاومة بها "تل أبيب" الشهيد سليماني أشرف عليها
سياسي باكستاني رفيع: الشهيد سليماني ناضل في سبيل الدفاع عن الامة الاسلامية
زيارة الرئيس الإيراني الی روسيا ستکون نقطة تحول في العلاقات بين البلدین
محادثات بين ايران والترويكا الاوروبية في فيينا
انتصار جديد يسطره الأسير هشام أبو هواش وقرار بالإفراج عنه في 26 فبراير
بالصورة: إحياء الليلة الثانية من "الليالي الفاطمية" بحضور قائد الثورة الاسلامية
الصواريخ التي ضربت المقاومة بها "تل أبيب" الشهيد سليماني أشرف عليها
باقري كني يستعرض وكبير المفاوضين الروس عملية المفاوضات في فيينا
كاتب أمريكي: اغتيال الفريق سليماني زعزع الأمن العالمي
قائد قوة القدس: سينتقم احرار العالم بطريقة لم تراها امريكا في حياتها
سرايا القدس: المعركة القادمة مع الاحتلال سيكون لها طابع ذو حدين
مؤتمر في بيروت يؤكد على دور الشهيد سليماني في دعم المقاومة
استهداف قاعدة عين الأسد في الأنبار بـ8 صواريخ
سوريا تتهم المنظمة الدولية بالتلكؤ في التحقيق في هجمات كيميائية
عبد السلام: ما حصل مؤخرًا قبالة مياه الحديدة كان معركة كرامة وسيادة 
الاحتلال يصادق على بناء 3557 وحدة استيطانية في القدس