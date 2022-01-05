سياسي باكستاني رفيع: الشهيد سليماني ناضل في سبيل الدفاع عن الامة الاسلامية

ان قضايا العالم الاسلامي ولاسيما الازمة في اليمن، يجب ان تحل بالطرق السلمية وبمشاركة جمع اطياف الشعب اليمني.

اكد القيادي في حزب الجماعة الاسلامية الباكستاني "محمد حسين محنتي"، ان "الفريق الشهيد قاسم سليماني" ناضل وضحى بنفسه من اجل الدفاع عن حقوق الامة الاسلامية.

وفي لقائه يوم الثلاثاء بمدينة كراجي، امين عام المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية "حجة الاسلام حميد شهرياري"، اعرب "محنتي" عن ادانته الشديدة بجريمة الاغتيال التي نفذها الكيان الارهابي الامريكي بحق الشهيد القائد سليماني.

واكد هذا المسؤول الباكستاني، على وجود مواقف مشتركة بين مفجر الثورة الاسلامية في ايران "الامام الخميني" (رض) ومؤسس حزب الجماعة الاسلامية في باكستان "ابوالاعلى مودودي"، في سبيل صحوة الشعوب المسلمة والدفاع عن حقوقها امام الجور والظلم.

واضاف : ان الشعب الباكستاني ولاسيما حزب الجماعة الاسلامية يفخر بتضامنه مع الشعب الايراني ونضاله في سبيل الدفاع عن الثورة الاسلامية ومقارعة الاستعمار.

كما رحب هذا السياسي الباكستاني، باقتراح الامين العام لمجمع التقريب حول "تشكيل اتحاد بين الدول الاسلامية"، مصرحا : نحن نشاهد الكثير من المعاناة والمشاكل في عدد من البلدان المسلمة وبما يلزم تفعيل التجارة المشتركة وتظافر الجهود من اجل التغلب على هذه التحديات.

الى ذلك، اكد "حجة الاسلام شهرياري" ضرورة التعامل الوثيق بين ايران وباكستان؛ مخصا بالذكر توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بهدف توفير الرخاء لشعبي البلدين.

واضاف امين مجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية، خلال اللقاء مع القيادي في حزب الجماعة الاسلامية الباكستاني اليوم، ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية مصمّمة على التعامل المستديم مع دول المنطقة والعالم الاسلامي".

وذكر، ان قضايا العالم الاسلامي ولاسيما الازمة في اليمن، يجب ان تحل بالطرق السلمية وبمشاركة جمع اطياف الشعب اليمني.

وفيما اشار الى العراقيل التي تضعها الولايات المتحدة الامريكية امام التعامل بين المسلمين والحؤول دون تسوية قضايا المنطقة، قال حجة الاسلام شهرياري : ايران ترحب بتحسين العلاقات مع السعودية ومستعدة على القيام بدور فاعل في حل القضايا الدولية.

كما ثمن جهود "رابطة الدفاع عن فلسطين" الباكستانية، في سبيل الترويج لمبادئ الشعب الفلسطيني المظلوم وتحرير القدس واحاطة الشعب الباكستاني بالجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني وانتهاكاته بحق فلسطين وشعبها.