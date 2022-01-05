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باقري كني يستعرض وكبير المفاوضين الروس عملية المفاوضات في فيينا

ان المرحلة الثانية من الجولة الثامنة للمفاوضات النووية حول الغاء الحظر الامريكي الظالم، بدأت منذ امس الاثنين في فندق كوبورغ بفيينا.
رمز الخبر: ۶۱۹۲۲
تأريخ النشر: 05 January 2022

التقى نائب وزير الخارجية، رئيس الوفد الايراني المفاوض "علي باقري كني"، يوم الثلاثاء، نظيره الروسي "ميخائيل اوليانوف"، وتباحث الجانبان في عملية المفاوضات الجارية بمحورية الغاء الحظر عن ايران داخل العاصمة النمساوية.

وكتب الدبلوماسي الروسي في تغريدة له: انني التقيت رئيس الوفد الايراني السيد باقري، وقد تباحثنا بشأن القضايا الرئيسية العالقة والتي ينبغي حلها خلال المفاوضات.

وفي تغريدة اخرى اشار اوليانوف الى مباحثاته، اليوم ايضا، مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "انريكي مورا"، حول اخر المستجدات والسبل الكفيلة بتحقيق التقدم في مفاوضات فيينا.

يذكر، ان المرحلة الثانية من الجولة الثامنة للمفاوضات النووية حول الغاء الحظر الامريكي الظالم، بدأت منذ امس الاثنين في فندق كوبورغ بفيينا.

كما تجدر الاشارة هنا الى تاكيد جمهورية إيران الإسلامية على أن نجاح مفاوضات فيينا مرهون بالتوصل الى اتفاق حول الغاء الحظر عن ايران، بنحو مؤثر يمكن التحقق منه.

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