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كاتب أمريكي: اغتيال الفريق سليماني زعزع الأمن العالمي

ان إسرائيل لها باع طويل في اغتيال العلماء الإيرانيين وتدعم حاليا الإرهابيين المعارضين للحكومة السورية الشرعية.
رمز الخبر: ۶۱۹۲۱
تأريخ النشر: 05 January 2022

وصف الكاتب والمحلل الأمريكي رابرت فانتينا ، الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني بانه رائد الدفاع عن إيران ضد أي عدوان أمريكي وصهيوني، مؤكدا ان اغتيال سليماني زعزع الأمن العالمي.

ورفض فانتينا يوم الثلاثاء في تصريح لمراسل ارنا المزاعم الامريكية التي تقول أن "العالم اصبح أكثر أمانا بعد اغتيال سليماني" قائلا: كان الفريق سليماني رائدا في تقديم المساعدة للحكومة الايرانية في الدفاع عن البلاد ضد أي عدوان أمريكي أو إسرائيلي.

وتابع محلل شؤون الشرق الأوسط: تم اغتيال الشهيد سليماني لانه ساعد بلاده على مواجهة امريكا واسرائيل بشجاعة، منوها ان واشنطن وتل ابيب مخطئتان في الاعتقاد بأن سليماني كان الشخص الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك.

واكد فانتينا بان عدم محاسبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على جريمة اغتيال سليماني يجعل العالم أقل أمانا، لافتا ان قادة الكيان الإسرائيلي يتبعون ترامب في تنفيذ مثل هذه الاعمال الوحشية وغير القانونية.

وأضاف: ان إسرائيل لها باع طويل في اغتيال العلماء الإيرانيين وتدعم حاليا الإرهابيين المعارضين للحكومة السورية الشرعية.

وأضاف الناشط الحقوقي ان اغتيال الفريق سليماني زاد من العداء تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل ووضع الولايات المتحدة في موقف صعب في الشرق الأوسط، لافتا ان ترامب تجاهل حقيقة أنه لا يمكن كسب الشعبية بين الناس باغتيال المسؤولين العسكريين.

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كاتب أمريكي: اغتيال الفريق سليماني زعزع الأمن العالمي
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