النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۹مشاهدات
‍ پ
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي:

الصواريخ التي ضربت المقاومة بها "تل أبيب" الشهيد سليماني أشرف عليها

لن تسقط أمة ترفع الأذان وتقرأ القرآن ولن تسقط امة الشهادة هي أسمى أماني أبنائها
رمز الخبر: ۶۱۹۱۷
تأريخ النشر: 05 January 2022

أشاد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، بالدعم الذي قدمه الشهيد قاسم سليماني لفصائل المقاومة والقضية الفلسطينية خلال السنوات الماضية.

وقال النخالة في كلمة ألقاها خلال حفل عقد في طهران إحياءً للذكرى الثانية لاستشهاد قائد قوة القدس الحاج قاسم سليماني، إن " الحاج قاسم كان على رأس مجاهدي فلسطين مدافعاً عن القدس وعن فلسطين وعن شعب فلسطين، لافتاً أنه وبعد عامين من استشهاده لا تسألوا كيف استشهد فهذا اصبح معلوماً للجميع ولكن أسالوا كيف عاش".

وأضاف :" عاش مجاهداً يطلب الشهادة على أرض فلسطين، وما قابلناه يوماً إلا وكان يحمل هم فلسطين وهم الناس والوحدة والجهاد، كانت تستغرقه أدق التفاصيل كأنه ذاهب إليه"، مؤكداً بأن الصواريخ التي ضربت عاصمة الكيان الصهيوني لأول مرة بأيدي فلسطينية كان الشهيد قاسم سليماني شخصيًا هو من أشرف على ايصالها لمجاهدي فلسطين.

وتابع :" من موقعي أشهد أمام الله والتاريخ والأمة أن يوم رحيل الحاج قاسم كان الفلسطيني الأول والإسلامي الأول الذي كان يقف حاملاً هم فلسطين، وهم القدس"، لافتاً إلى أن دم قاسم سليماني سُفك لأنه كان عقبة أم المشروعين الأمريكي والإسرائيلي في إعادة تشكيل المنطقة على شاكلتهما.

وأشار إلى أن الحاج قاسم هو سيد شهداء المقاومة، وهو شهيد القدس وشهيد فلسطين"، مبيناً بأن الحاج قاسم هو أسم أكبر من كل الأسماء التي اغتالته غيلة.

ووجه النخالة خلال كلمته رسالة للعدو "الإسرائيلي" قال فيها: "لن تسقط أمة ترفع الأذان وتقرأ القرآن ولن تسقط امة الشهادة هي أسمى أماني أبنائها".

وتابع:" وها نحن أبناء فلسطين بعد أكثر من 70 عاماً من الجهاد والمقاومة نزداد قوة ويقيناً بحقنا وفهماً بأن المشروع الصهيوني يجب أن يفكك، وأن ينتهي من بلادنا، و نهضنا من المخيمات وتجاوزنا كل محاولات الإلغاء، وهي حرب انتصرنا فيها".

المصدر: فلسطين اليوم

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
سياسي باكستاني رفيع: الشهيد سليماني ناضل في سبيل الدفاع عن الامة الاسلامية
محادثات بين ايران والترويكا الاوروبية في فيينا
باقري كني يستعرض وكبير المفاوضين الروس عملية المفاوضات في فيينا
كاتب أمريكي: اغتيال الفريق سليماني زعزع الأمن العالمي
زيارة الرئيس الإيراني الی روسيا ستکون نقطة تحول في العلاقات بين البلدین
بالصورة: إحياء الليلة الثانية من "الليالي الفاطمية" بحضور قائد الثورة الاسلامية
انتصار جديد يسطره الأسير هشام أبو هواش وقرار بالإفراج عنه في 26 فبراير
الصواريخ التي ضربت المقاومة بها "تل أبيب" الشهيد سليماني أشرف عليها
قائد قوة القدس: سينتقم احرار العالم بطريقة لم تراها امريكا في حياتها
الانتقام لسليماني ذبح العدو بالقطنة
بالصورة: اقامة مجلس عزاء في ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (ع) بحضور قائد الثورة
الشهيد سليماني قاوم إلى جانب العراق بوجه الاحتلال الأمريكي وصنيعته "داعش"
قيادي فلسطيني: ايران لم تخذل القضية الفلسطينية رغم ما مرت به من حصار وتضييق
تخت روانجي: على مجلس الأمن تحميل الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية اغتيال الفريق سليماني
يجب استخدام الامكانيات القانونية لمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال الفريق سليماني
قيادي فلسطيني: ايران لم تخذل القضية الفلسطينية رغم ما مرت به من حصار وتضييق
الانتقام لسليماني ذبح العدو بالقطنة
الشهيد سليماني قاوم إلى جانب العراق بوجه الاحتلال الأمريكي وصنيعته "داعش"
بالصورة: اقامة مجلس عزاء في ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (ع) بحضور قائد الثورة
تخت روانجي: على مجلس الأمن تحميل الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية اغتيال الفريق سليماني
"هارفرد" للادارة الاميركية: الصين تتفوق عليكم تقنيا
وزير الثقافة: اسم الشهيد سليماني تخلد في التاريخ الى الابد
يجب استخدام الامكانيات القانونية لمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال الفريق سليماني
الرئيس الايراني يزور موسكو في غضون الايام القادمة
زيارة الرئيس الإيراني الی روسيا ستکون نقطة تحول في العلاقات بين البلدین
اية الله رئيسي: الشعب الايراني سيثأر لدم الشهيد سليماني قطعا
أنصارالله: دماء قادة النصر لن تذهب هدرا و لشهادتهم ستكون اعظم أثرا
ممثل بابا الفاتيكان: استشهاد القائد سليماني رسخ عزيمة الاحرار في إزالة الظلم
ماهر حمود: الشهيد سليماني جسد فكرة الوحدة الإسلامية
طهران: لسنا في نقطة الاعتراف بحكومة طالبان