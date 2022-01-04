يجب استخدام الامكانيات القانونية لمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال الفريق سليماني

وقال رئيس القضاء إن اليوم يعترف جميع احرار العالم بان الحاج قاسم سليماني كان الرجل الأول في مجال محاربة الإرهابيين المتغطرسين والمستكبرين.

قال رئيس السلطة القضائية بإنه يتعين على الحكومة والسلطة القضائية ووزارة الخارجية استخدام جميع الامكانيات القانونية لملاحقة المجرمين الضالعين في اغتيال الحاج قاسم ورفاقه ومحاكمتهم في المحاكم والمنظمات الدولية وفي محاكم محلية.

واشار حجة الإسلام غلام حسين محسني إجئي اليوم الاثنين في اجتماع المجلس الأعلى للسطلة القضائية الى شخصية الشهيد سليماني وقال: بالرغم من أن الحاج قاسم سليماني بدا قوياً وشجاعاً وقاسياً في مواجهة إرهابي داعش والأعداء الصهاينة والأمريكيين، وخلق خوفاً ورعبًا عند العدو في ساحات القتال لكنه كان متواضعا وطيب القلب أمام الناس خاصة أبناء الشهداء.

وقال رئيس القضاء إن اليوم يعترف جميع احرار العالم بان الحاج قاسم سليماني كان الرجل الأول في مجال محاربة الإرهابيين المتغطرسين والمستكبرين.

وذكر رئيس القضاء أن أمريكا ارتكبت جريمة اغتيال الرجل الذي كان في الخطوط الأمامية لمحاربة الإرهاب مضيفًا :بحمد الله سيؤخذ الثار بدم الحاج قاسم ورفاقه من الأمريكيين المجرمين ونقض مضاجع هولاء المجرمين.