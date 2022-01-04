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ايرانيان بالتشكيلة الآسيوية المثالية لسنة 2021

الدفاع: مانوتشير سافاروف (استقلال الإيراني) - جانغ هيون سو (الهلال السعودي) - ناصر الدوسري (الهلال السعودي).
رمز الخبر: ۶۱۹۰۷
تأريخ النشر: 04 January 2022

بعد عدة أسابيع من التصويت كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا 2021، وذلك حسب اختيار الجمهور، حيث ضمت الايرانيين محمد رضا اخباري، و مهدي ترابي.

وفيما يلي التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا 2021 التي تضم 10 لاعبين حصلوا على أعلى تصنيف وفقا لاختيار الجمهور:

حارس المرمى: محمد رضا أخباري (تراكتور الأوزبكي).

الدفاع: مانوتشير سافاروف (استقلال الإيراني) - جانغ هيون سو (الهلال السعودي) - ناصر الدوسري (الهلال السعودي).

الوسط: مهدي ترابي (بيرسبوليس الإيراني) - سالم الدوسري (الهلال السعودي) - سلمان الفرج (الهلال السعودي).

الهجوم: موسى ماريجا (الهلال السعودي) - عبد الرزاق حمد الله (النصر السعودي) - بافيتيمبي جوميز (الهلال السعودي).

المدير الفني: ليوناردو جارديم (الهلال السعودي).

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