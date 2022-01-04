ايرانيان بالتشكيلة الآسيوية المثالية لسنة 2021

بعد عدة أسابيع من التصويت كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا 2021، وذلك حسب اختيار الجمهور، حيث ضمت الايرانيين محمد رضا اخباري، و مهدي ترابي.

وفيما يلي التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا 2021 التي تضم 10 لاعبين حصلوا على أعلى تصنيف وفقا لاختيار الجمهور:

حارس المرمى: محمد رضا أخباري (تراكتور الأوزبكي).

الدفاع: مانوتشير سافاروف (استقلال الإيراني) - جانغ هيون سو (الهلال السعودي) - ناصر الدوسري (الهلال السعودي).

الوسط: مهدي ترابي (بيرسبوليس الإيراني) - سالم الدوسري (الهلال السعودي) - سلمان الفرج (الهلال السعودي).

الهجوم: موسى ماريجا (الهلال السعودي) - عبد الرزاق حمد الله (النصر السعودي) - بافيتيمبي جوميز (الهلال السعودي).

المدير الفني: ليوناردو جارديم (الهلال السعودي).