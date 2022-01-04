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ممثل بابا الفاتيكان: استشهاد القائد سليماني رسخ عزيمة الاحرار في إزالة الظلم

ووصف الشهيد سليماني بقائد خط المواجهة الامامي في مكافحة داعش وقدوة الاحرار كما ان شعوب سوريا والعراق ولبنان مدينة لشجاعته.
رمز الخبر: ۶۱۹۰۶
تأريخ النشر: 04 January 2022

أشاد رئيس اساقفة طائفة الارمن الكاثوليك وممثل بابا الفاتيكان في ايران سركيس داويديان بشخصية الشهيد سليماني عادا استشهاده رسخ عزيمة الاحرار في العالم على صعيد إزالة الظلم.

وقال الاسقف داويديان، في احتفال تكريم الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني في مخيم هايغاشن للارمن الكاثوليك في مدينة رويان بشمال ايران يوم الاثنين، في الاشارة الى خصائص الشهيد قاسم سليماني وشجاعته: إن الشهيد سليماني كان يحظى بالاحترام من قبل الجميع ورسخ استشهاده عزيمة الاحرار في مواجهة الظالمين واقتلاع الظلم.

ووصف الشهيد سليماني بقائد خط المواجهة الامامي في مكافحة داعش وقدوة الاحرار كما ان شعوب سوريا والعراق ولبنان مدينة لشجاعته.

وعزى داويديان قائد الثورة ورئيس الجمهورية والشعب الايراني بذكرى استشهاد القائد سليماني.

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