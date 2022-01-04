النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۶مشاهدات
‍ پ
غريب آبادي:

تحديد 125 متهما ومشتبها به في ملف اغتيال الشهيد سليماني

انه تم تحديد 125 مشتبها به ومتهما في ملف اغتيال القائد الشهيد سليماني وان غالبيتهم هم عناصر في الادارة الاميركية.
رمز الخبر: ۶۱۹۰۵
تأريخ النشر: 04 January 2022

اكد مساعد رئيس القضائية الايرانية للشؤون الدولية كاظم غريب آبادي، بان الجهاز الدبلوماسي في البلاد اجرى الكثير من المراسلات واللقاءات مع مسؤولي مختلف الدول والمنظمات الدولية في نيويورك، حول قضية اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني، معلنا بانه تم تحديد 125 مشتبها به ومتهما في عملية الاغتيال معظمهم من مسؤولي الادارة الاميركية وعلى راسهم ترامب الذي اقر بنفسه بانه اصدر امر التنفيذ.

وقال غريب آبادي في تصريح للقناة الثانية في التلفزيون الايراني مساء الاحد: انه تم تحديد 125 مشتبها به ومتهما في ملف اغتيال القائد الشهيد سليماني وان غالبيتهم هم عناصر في الادارة الاميركية.

واضاف: انه الى جانب هؤلاء المتهمين هنالك بعض الدول الاخرى التي كانت لها اجراءات دعم لوجستي كما هنالك دول شارك افراد وشركات منها فی العملیة حيث تتم متابعتها.

واشار الى وقوع الحادث في العراق وقال: ان هدف الجمهورية الاسلامية الايرانية هو ان يتم، عبر التعاون مع حكومة العراق باعتباره بلد وقوع الجريمة، تحديد جميع المنفذين والآمرين والمسببين لهذه الجريمة الارهابية وتنفيذ العدالة بحقهم.

*اقرار ترامب وثيقة قانونية مهمة جدا

ونوه الى دور الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب في جريمة الاغتيال واضاف: ان الرئيس الاميركي السابق ياتي على راس الضالعين والآمرين بتنفيذ هذه الجريمة الارهابية. ترامب اقر بنفسه بانه امر بتنفيذ هذا العمل الارهابي ويعتبر ذلك فخرا لنفسه. إقراره يعد وثيقة قانونية مهمة جدا قابلة للاستناد في المحاكم الدولية.

وصرح بان ملف جريمة اغتيال القائد قاسم سليماني يجري البت فيه من الناحية الجزائية وسيتم اكمال هذا الملف قريبا.

وقال غريب آبادي: لاشك اطلاقا ان العراق مؤهل للبت في هذه الجريمة باعتبار انها وقعت في الاراضي العراقية وان هذا لا يعد فقط مطلبا للجمهورية الاسلامية الايرانية والحكومة والشعب الايراني بل ايضا هو مطلب للشعب العراقي وكذلك الراي العام.

واضاف: ان الحكومة العراقية فتحت ملفا في هذا المجال وهنالك تعاون مشترك جار في الوقت الحاضر بين ايران والعراق في التحقيقات الجنائية للملف الا ان الشهيد الحاج قاسم سليماني بصفته رافع لواء الكفاح ضد الارهاب هو مواطن من الجمهورية الاسلامية ونحن مؤهلون وفق قانون العقوبات الاسلامية لنبت في اي جرائم تقع ضد رعايانا من قبل اي دولة كانت وهو امر له اساس قانوني كما ان القانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي يسمح لايران باتخاذ اجراءات مضادة وكذلك اجراء المتابعات القانونية والقضائية لذا فان هنالك اساسا قانونيا وقضائيا كاملا في هذا المجال.

واكد بان المتابعات المشتركة لملف الجريمة بين ايران والعراق لا تمنع الجمهورية الاسلامية الايرانية من ان تقوم بمتابعتها القانونية والقضائية في هذا المجال.

واعتبر الخطوة الاستباقية التي قامت بها اميركا بانها ليس لها اي اساس قانوني واضاف: وفقا للمادة 51 من ميثاق منظمة الامم المتحدة فان الدفاع المشروع يكون واردا من قبل دولة ما حينما يكون هنالك عمل مسلح او عدوان مسلح وحتى احتمال وقوع عمل مسلح لا يمكنه ان يشكل ذريعة للدفاع المشروع والعمل الارهابي.

واضاف: من الناحية القانونية ليست ايران واميركا في حالة حرب ونزاع مسلح لذا لا يمكن لاميركا اطلاقا الاستناد الى ذريعة الدفاع المشروع او الخطوة الاستباقية.

وصرح غريب آبادي ان القائد سليماني كان في ليلة استشهاده زائرا لبغداد في اطار عمل غير عسكري ومن اجل ايصال رسالة لحل القضايا الاقليمية واضاف: اننا نعتقد بان هذا العمل الارهابي يمكنه ان يكون مصداقا للاجرام ضد الانسانية.

واكد بان اي شخص ومؤسسة ومنها الشركات والاجهزة والدول والافراد والجهات الضالعة في اغتيال الشهيد سليماني لا يمكنها ولا ينبغي ان تكون في حصانة من الملاحقة القضائية، وقال: ان مسؤوليتنا هي الا نستسلم لنظام الهيمنة والظلم وان نسعى من اجل فرض الضغوط السياسية من قبل الراي العام على الدول المتواطئة مع المنفذين والآمرين بفرض الحظر على ايران والمواكبة للاعمال الارهابية ضد ايران.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الانتقام لسليماني ذبح العدو بالقطنة
بالصورة: اقامة مجلس عزاء في ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (ع) بحضور قائد الثورة
الشهيد سليماني قاوم إلى جانب العراق بوجه الاحتلال الأمريكي وصنيعته "داعش"
قيادي فلسطيني: ايران لم تخذل القضية الفلسطينية رغم ما مرت به من حصار وتضييق
تخت روانجي: على مجلس الأمن تحميل الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية اغتيال الفريق سليماني
يجب استخدام الامكانيات القانونية لمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال الفريق سليماني
وزير الثقافة: اسم الشهيد سليماني تخلد في التاريخ الى الابد
اية الله رئيسي: الشعب الايراني سيثأر لدم الشهيد سليماني قطعا
ايرانيان بالتشكيلة الآسيوية المثالية لسنة 2021
ممثل بابا الفاتيكان: استشهاد القائد سليماني رسخ عزيمة الاحرار في إزالة الظلم
تحديد 125 متهما ومشتبها به في ملف اغتيال الشهيد سليماني
ماهر حمود: الشهيد سليماني جسد فكرة الوحدة الإسلامية
أنصارالله: دماء قادة النصر لن تذهب هدرا و لشهادتهم ستكون اعظم أثرا
طهران: لسنا في نقطة الاعتراف بحكومة طالبان
"هارفرد" للادارة الاميركية: الصين تتفوق عليكم تقنيا
محمود الزهار: الشهيد قاسم سليماني ساعد على تثبيت المقاومة
اختراق موقعي "جيروزاليم بوست"و"معاريف"وظهور خاتم سليماني على صفحاتهما
زينب سليماني: دموع حزننا ستتحول إلى فرح بتحرير العراق من رجس الأمريكيين
اليمن: ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية قبالة ميناء الحديدة
أبو مجاهد البريم: الشهيد سليماني هو الذي امد المقاومة الفلسطينية بكل اوجه العتاد والامكانيات
طرد أمريكا من المنطقة سيكون العقوبة الأولى لاغتيال الشهيد سليماني
نائب قوة القدس: امريكا ستهرب قريبا من المنطقة باكملها
النائب الاول لرئيس الجمهورية: مدرسة الشهيد سليماني هي مدرسة الاسلام والامام الحسين (ع)
الشيخ قاسم: الشهيد سليماني كان متواجدا بغرفة عمليات المعركة ضد العدوان الاسرائيلي على لبنان 2006
تنفيذ وثيقة التعاون الاستراتيجي الإيراني الروسي يسرع وتيرة تنمية العلاقات
الشيخ خالد الملا: الشهيدان المهندس وسليماني هما قادة النصر والبناء والعطاء
الشيخ قاووق: شهادة سليماني ولادةٌ جديدةٌ لمحور المقاومة.. الصواريخ الدقيقة تطوِّق كيان العدو
بالصورة: ايران تحتل المرتبة الاولى عالميا في مجال تعدد الحرف اليدوية
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك يعلن استقالته
اللواء سلامي: ايران ماضية في طريق التقدم في جميع المجالات