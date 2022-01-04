طهران: لسنا في نقطة الاعتراف بحكومة طالبان

ان احد بنودنا الثابتة في المحادثات مع الوفود الاجنبية هو المساعدة وتسهيل ايصال المساعدات الانسانية الى افغانستان.

صرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان ايران ليست في نقطة الاعتراف بحكومة طالبان، مؤكدا موقف البلاد الداعي الى تشكيل حكومة شاملة تضم جميع القوميات والمكونات في افغانستان.

وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي يوم الاثنين حول مسالة الاعتراف بحكومة طالبان: ان وزارة الخارجية اعلنت بدقة مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية. ان ما يحظى بتاكيد ايران والدول الجارة بشان افغانستان هو تشكيل حكومة شاملة تعكس التعددية القومية والسكانية فيها.

واعتبر مستقبل افغانستان بانه رهن بارادة الشعب الافغاني كله وقال: ان سياسة ايران واضحة تجاه الشعب الافغاني كله. لقد سعينا رغم كل الخلافات والمشاكل من اجل خفض الاضرار التي تلحق بالشعب الافغاني الى ادنى مستوى ممكن، سواء الذين لجأوا الى ايران او الذين يعانون من مشاكل داخل افغانستان.

واضاف: ان احد بنودنا الثابتة في المحادثات مع الوفود الاجنبية هو المساعدة وتسهيل ايصال المساعدات الانسانية الى افغانستان.

واوضح باننا على اتصال مباشر مع جميع الفئات الافغانية ومنها طالبان واضاف: خلال زيارة السيد (حسن) كاظمي قمي (المندوب الخاص لرئيس الجمهورية في شؤون افغانستان) الى افغانستان تم نقل مواقفنا ونقاطنا الى طالبان بدقة. نحن اساسا لسنا في نقطة الاعتراف بحكومة طالبان ونامل بان تتحرك هذه الحكومة في مسار يمكّنها من الحصول على الاعتراف الدولي عن طريق الاجراءات التي تقوم بها وعبر ارادة ومطالب الشعب.