الرئيس الايراني يزور موسكو في غضون الايام القادمة

ان وثيقة التعاون بين البلدين يجري اعدادها في الوقت الحاضر ونامل بان تجري الترتيبات اللازمة لها خلال هذه الزيارة.

اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي سيقوم بزيارة الى موسكو في غضون الايام القادمة تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين: ان هذه الزيارة تاتي تلبية لدعوة من السيد بوتين للبحث بشان مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي بين البلدين.

وحول وثيقة التعاون بين ايران وروسيا قال: ان وثيقة التعاون بين البلدين يجري اعدادها في الوقت الحاضر ونامل بان تجري الترتيبات اللازمة لها خلال هذه الزيارة.