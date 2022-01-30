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العميد سريع: نحذر التحالف من أي حماقة ضد السفينة الإماراتية المحتجزة

وفي وقت سابق، ذكر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية انها ضبطت سفينة إماراتية تحمل معدات عسكرية لدخولها مياه اليمن دون ترخيص و"تمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".
رمز الخبر: ۶۱۸۹۹
تأريخ النشر: 30 January 2022

حذر العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التحالف العدوان بقيادة السعودية من القيام بـ"أي حماقة" ضد سفينة الشحن الإماراتية المحتجزة لدى اليمن.

وجاء ذلك في تغريدة للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، على حسابه في "تويتر"، يوم الاثنين.

وقال سريع: "نحذر تحالف العدوان من أي حماقة يقوم بها ضد سفينة الشحن العسكرية الإماراتية والتي يتواجد بداخلها طاقم السفينة من جنسيات دولية مختلفة".وأضاف أن قواته استولت على السفينة "وهي تمارس عدوانا صارخا ضد الشعب اليمني".

وفي وقت سابق، ذكر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية انها ضبطت سفينة إماراتية تحمل معدات عسكرية لدخولها مياه اليمن دون ترخيص و"تمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".

المصدر: المسيرة

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