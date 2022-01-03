اليمن: ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية قبالة ميناء الحديدة

أكدت القوات المسلحة اليمنية، صباح اليوم الاثنين، ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية دخلت المياه اليمنية قبالة ميناء الحديدة من دون أي ترخيص.

دخلت دون أي ترخيص..

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، إن "السفينة تمارس أعمالاً عدائية وتستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني، وسنوضح التفاصيل الكاملة في مؤتمر صحفي خلال الساعات المقبلة".

ومن جانبه، أكد رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام، أن "عملية ضبط السفينة الإماراتية الموفقة وغير المسبوقة تأتي في إطار التصدي للعدوان والحصار".

واعتبر عبد السلام، أن "ضبط السفينة الإماراتية حق مشروع للشعب اليمني والقوات المسلحة اليمنية سيكون لها بيان حول هذا التطور النوعي".

وفي وقت لاحق، أعلن التحالف السعودي ضد اليمن، أن "مليشيا الحوثي اختطفت سفينة شحن ترفع العلم الإماراتي قبالة الحديدة".

المصدر:وكالات