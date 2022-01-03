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اختراق موقعي "جيروزاليم بوست"و"معاريف"وظهور خاتم سليماني على صفحاتهما

صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقول إن موقعها الإلكتروني تعرّض للاختراق بالتزامن مع الذكرى الثانية لاغتيال الشهيد قاسم سليماني، وتصف الأمر بأنه يمثّل تهديداً لـ "إسرائيل".
رمز الخبر: ۶۱۸۹۴
تأريخ النشر: 03 January 2022

أعلنت وسائل اعلام اسرائيلية فجر اليوم الإثنين اختراق موقعي "جيروزاليم" و "معاريف" وظهور خاتم الشهيد قاسم سليماني على صفحاتهما.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن موقعها الإلكتروني تعرّض للاختراق، وادعت أنها تعمل على حلّ المشكلة.

كذلك أشارت الصحيفة إلى أنها "على علم باختراق واضح لموقعها على الإنترنت"، ووصفت الاختراق بأنه "يمثل تهديداً واضحاً لـ "إسرائيل".

وبدلاً من عرض صفحة إخبارية رئيسية، أظهر الموقع رسماً توضيحياً يشير إلى الشهيد قاسم سليماني.

وأظهرت الصورة إطلاق صاروخ على مدينة محروقة من خاتم يحمل علم إيراني مع عبارة بالانكليزية والفارسية "نحن أقرب مما تظنون".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدّثت عن المناورات الإيرانية الأخيرة التي جرت في 24 كانون الأول / ديسمبر الماضي، وقالت إن الإيرانيين في إطار المناورات العسكرية لحرس الثورة والجيش الإيراني، "ناوروا على (محاكاة) مهاجمة ما سموه الموقع الصهيوني في ديمونا وإطلاق صواريخ نحوه"، ورأت أن هذه المناورات "تأتي في إطار الحرب النفسية وإعلان نيّات من جانب إيران".

الجدير ذكره أن هذا الاختراق تزامن مع حلول الذكرى الثانية لاستشهاد قائد قوة القدس الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اليوم الإثنين، بقصف صاروخي أميركي قرب مطار بغداد الدولي في 3 كانون الثاني / يناير عام 2020.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية+الميادين

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