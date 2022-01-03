اللواء سلامي: ايران ماضية في طريق التقدم في جميع المجالات

ان البلاد ماضية في طريق التقدم في جميع المجالات الصاروخية وغير الدفاعية والطبية والصناعية والاقتصادية والثقافية والعلمية وهنالك آفاق رحبة امامنا.

اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ماضية في طريق التقدم في جميع المجالات.

وقال اللواء سلامي في تصريح للصحفيين یوم الاحد بعد تلقيه لقاح "نورا" الايراني المضاد لفيروس كورونا: بما اننا كنا على اعتاب المرحلة السريرية الثالثة للقاح "نورا" فقد شاركت في هذا الاختبار ليثق المواطنون حقيقة بهذا اللقاح.

واضاف: ان لقاح "نورا" يعد واحدا من اكثر اللقاحات تطورا وان صحتي ممتازة بعد تلقيه.

واكد اللواء سلامي: ان البلاد ماضية في طريق التقدم في جميع المجالات الصاروخية وغير الدفاعية والطبية والصناعية والاقتصادية والثقافية والعلمية وهنالك آفاق رحبة امامنا.