النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۲مشاهدات
‍ پ

الشيخ خالد الملا: الشهيدان المهندس وسليماني هما قادة النصر والبناء والعطاء

إن “العراقيين انتصروا بفتوى الإمام السيستاني ودماء شباب العراق والموقف التاريخي للجمهورية الإسلامية”، مبينا إن “الذي أغاض أعداءنا هو الوجود الميداني لقيادات الحشد في المعارك الذي أغاضهم ولادة الحشد الشعبي”.
رمز الخبر: ۶۱۸۸۷
تأريخ النشر: 03 January 2022

اكد رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا، إن الشهيدين الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني هما قادة النصر والبناء والعطاء، مشددا على ضرورة ان يتم ملء الفراغ الكبير الذي تركه القادة في استشهادهم.

وقال الشيخ الملا بكلمة خلال تظاهرة مليونية شارك فيها جميع مكونات الشعب العراقي في منطقة الجادرية وسط بغداد، ان “الشهيدين المهندس وسليماني هما قادة النصر والبناء والعطاء، وإننا لم نعلم منهم إلا خيرا”.

وأضاف الملا، إن “العراقيين انتصروا بفتوى الإمام السيستاني ودماء شباب العراق والموقف التاريخي للجمهورية الإسلامية”، مبينا إن “الذي أغاض أعداءنا هو الوجود الميداني لقيادات الحشد في المعارك الذي أغاضهم ولادة الحشد الشعبي”.

وعبر رئيس مجاعة علماء العراق عن ثقته بأن “الشهيدين المهندس وسليماني تركوا فراغا كبيرا باستشهادهم سيملأه قادة الحشد الذين يتصدون لكل مؤامرة تحيق بالعراق”.

وخاطب الملا قادة الحشد وفصائل المقاومة بالقول: “حذار ان تتمكن الدنيا منكم وعليكم ملء الفراغ الذي تركه الشهيدان الخالدان”.

المصدر: موقع الحشد الشعبي

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
فعالية رسمية وشعبية في صنعاء إحياء لذكرى الشهيدين سليماني والمهندس
اليمن: ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية قبالة ميناء الحديدة
طلال ناجي : معيار الحاج قاسم لدعم المقاومة أن تكون بندقية المقاومة موجهة إلى العدو الصهيوني
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك يعلن استقالته
اختراق موقعي "جيروزاليم بوست"و"معاريف"وظهور خاتم سليماني على صفحاتهما
محمود الزهار: الشهيد قاسم سليماني ساعد على تثبيت المقاومة
اللواء سلامي: ايران ماضية في طريق التقدم في جميع المجالات
نائب قوة القدس: امريكا ستهرب قريبا من المنطقة باكملها
النائب الاول لرئيس الجمهورية: مدرسة الشهيد سليماني هي مدرسة الاسلام والامام الحسين (ع)
رئيس الوزراء العراقي السابق يروي تفاصيل جريمة اغتيال الشهيد سليماني
الشيخ قاسم: الشهيد سليماني كان متواجدا بغرفة عمليات المعركة ضد العدوان الاسرائيلي على لبنان 2006
الشيخ خالد الملا: الشهيدان المهندس وسليماني هما قادة النصر والبناء والعطاء
الشيخ قاووق: شهادة سليماني ولادةٌ جديدةٌ لمحور المقاومة.. الصواريخ الدقيقة تطوِّق كيان العدو
أبو مجاهد البريم: الشهيد سليماني هو الذي امد المقاومة الفلسطينية بكل اوجه العتاد والامكانيات
زينب سليماني: دموع حزننا ستتحول إلى فرح بتحرير العراق من رجس الأمريكيين
"زيتونة سليماني".. عنوان حملة تشجير لحزب الله على الحدود المتاخمة لفلسطين المحتلة
بالصور: شوارع غزة وميادينها تتزين بصور الشهيد قاسم سليماني في ذكرى استشهاده الثانية
الشهيد سليماني.. مناصر الامة الاسلامية باقتلاعه جذور "داعش"
محور المقاومة اليوم أكثر حيوية ونشاطاً وأملا مقارنة بالعامين الماضيين
سنسوي مصالحهم مع الارض في غضون 48 ساعة
ضابط روسي: قاسم سليماني كان قائدا شجاعا وبطلا سيبقى اسمه خالدا في الاذهان
مقتل 6 عناصر من عصابة شريرة خلال اشتباك مسلح مع قوات الحرس الثوري
هنية: سنُجبر الاحتلال على صفقة لتبادل الأسرى بينهم أسرى "جلبوع"
قائد عسكري: الشهيد سليماني اوجد توازن الرعب مع الكيان الصهيوني
وزير الطرق يؤكد اهمية الربط السككي بين ايران والعراق لكلا البلدين
أوكرانيا تغلق موانئها أمام السفن الروسية
الخزعلي: المقاومة جاهزة وستجبر الاحتلال الاميركي على الخروج من العراق
محلل سياسي صربي: اغتيال القائد سليماني كان ارهاب دولة اميركي
عبدالمهدي: نعفّر جباهنا بتراب أقدامكم التي عبّدت دروب التحرير والاباء
واعد: الأسير أبو هواش دخل مرحلة الاحتضار وبات قريباً من فقدان حياته