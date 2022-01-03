الشيخ خالد الملا: الشهيدان المهندس وسليماني هما قادة النصر والبناء والعطاء

إن “العراقيين انتصروا بفتوى الإمام السيستاني ودماء شباب العراق والموقف التاريخي للجمهورية الإسلامية”، مبينا إن “الذي أغاض أعداءنا هو الوجود الميداني لقيادات الحشد في المعارك الذي أغاضهم ولادة الحشد الشعبي”.

اكد رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا، إن الشهيدين الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني هما قادة النصر والبناء والعطاء، مشددا على ضرورة ان يتم ملء الفراغ الكبير الذي تركه القادة في استشهادهم.

وقال الشيخ الملا بكلمة خلال تظاهرة مليونية شارك فيها جميع مكونات الشعب العراقي في منطقة الجادرية وسط بغداد، ان “الشهيدين المهندس وسليماني هما قادة النصر والبناء والعطاء، وإننا لم نعلم منهم إلا خيرا”.

وأضاف الملا، إن “العراقيين انتصروا بفتوى الإمام السيستاني ودماء شباب العراق والموقف التاريخي للجمهورية الإسلامية”، مبينا إن “الذي أغاض أعداءنا هو الوجود الميداني لقيادات الحشد في المعارك الذي أغاضهم ولادة الحشد الشعبي”.

وعبر رئيس مجاعة علماء العراق عن ثقته بأن “الشهيدين المهندس وسليماني تركوا فراغا كبيرا باستشهادهم سيملأه قادة الحشد الذين يتصدون لكل مؤامرة تحيق بالعراق”.

وخاطب الملا قادة الحشد وفصائل المقاومة بالقول: “حذار ان تتمكن الدنيا منكم وعليكم ملء الفراغ الذي تركه الشهيدان الخالدان”.

المصدر: موقع الحشد الشعبي