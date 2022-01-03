بالصورة: ايران تحتل المرتبة الاولى عالميا في مجال تعدد الحرف اليدوية

اعلنت مسؤولة رفيعة بوزارة التراث والسياحة والحرف اليدوية (الايرانية)، ان ايران تحتل المركز الاول عالميا في مجال تعدد الصناعات اليدوية.

وفي تصريح لها يوم الاحد، اشارت السيدة "ويدا توحيدي" وهي مديرة شؤون التعليم والتسويق في مجال الحرف اليدوية بوزارة التراث، اشارت الى الامكانيات والطاقات الكبيرة التي تميّز قطاع الحرف اليدوية الايرانية.

واضافت، ان الحرف اليدوية المحلية تتوزع في 296 مجالا مختلفا؛ الامر الذي يضفي قيمة خاصة الى هذا القطاع في ايران.

مصدر مسؤول: ايران تحتل المرتبة الاولى عالميا في مجال تعدد الحرف اليدوية

كما نوهت بأن مليوني فنان ايراني ينشطون بشتى مجالات الصناعات اليدوية الايرانية؛ بما في ذلك التصميم والانتاج والتسويق والحرف المنضوية تحت هذا القطاع.