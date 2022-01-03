وزير الخارجية الايراني يؤكد ونظيره العماني على التعاون الثنائي حيال القضايا الدولية

الى ذلك، اشاد وزير خارجية عمان بـ "العلاقات الايجابية" القائمة بين مسقط وطهرن؛ مؤكدا على موقف بلاده الثابت بشأن ضرورة الاحتكام الى الحوار لحل الازمات المختلفة والمضي باتجاه السلام.

اكد وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" ونظيره العماني "بدر بن حمد البوسعيدي"، على استمرار تعاون البلدين فيما يخص القضايا الثنائية والدولية.

وافادت الخارجية الايرانية يوم الاحد، ان امير عبد اللهيان اجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، وبحث الجانبان في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما حمّل وزير الخارجية نظيره العماني، تحيات رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" الى "السلطان هيثم بن طارق البوسعيدي"، واستعرض معه القضايا المختلفة ذات الصلة بالعلاقات الثنائية وسبل حل القضايا الاقليمية عبر الحوار.

وتطلع امير عبداللهيان الى زيارة السلطة في اول فرصة تسنح له.

الى ذلك، اشاد وزير خارجية عمان بـ "العلاقات الايجابية" القائمة بين مسقط وطهرن؛ مؤكدا على موقف بلاده الثابت بشأن ضرورة الاحتكام الى الحوار لحل الازمات المختلفة والمضي باتجاه السلام.