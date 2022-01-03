النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۳مشاهدات
‍ پ

وزير الخارجية الايراني يؤكد ونظيره العماني على التعاون الثنائي حيال القضايا الدولية

الى ذلك، اشاد وزير خارجية عمان بـ "العلاقات الايجابية" القائمة بين مسقط وطهرن؛ مؤكدا على موقف بلاده الثابت بشأن ضرورة الاحتكام الى الحوار لحل الازمات المختلفة والمضي باتجاه السلام.
رمز الخبر: ۶۱۸۷۹
تأريخ النشر: 03 January 2022

اكد وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" ونظيره العماني "بدر بن حمد البوسعيدي"، على استمرار تعاون البلدين فيما يخص القضايا الثنائية والدولية.

وافادت الخارجية الايرانية يوم الاحد، ان امير عبد اللهيان اجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، وبحث الجانبان في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما حمّل وزير الخارجية نظيره العماني، تحيات رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" الى "السلطان هيثم بن طارق البوسعيدي"، واستعرض معه القضايا المختلفة ذات الصلة بالعلاقات الثنائية وسبل حل القضايا الاقليمية عبر الحوار.

وتطلع امير عبداللهيان الى زيارة السلطة في اول فرصة تسنح له.

الى ذلك، اشاد وزير خارجية عمان بـ "العلاقات الايجابية" القائمة بين مسقط وطهرن؛ مؤكدا على موقف بلاده الثابت بشأن ضرورة الاحتكام الى الحوار لحل الازمات المختلفة والمضي باتجاه السلام.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
فعالية رسمية وشعبية في صنعاء إحياء لذكرى الشهيدين سليماني والمهندس
اليمن: ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية قبالة ميناء الحديدة
طلال ناجي : معيار الحاج قاسم لدعم المقاومة أن تكون بندقية المقاومة موجهة إلى العدو الصهيوني
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك يعلن استقالته
اختراق موقعي "جيروزاليم بوست"و"معاريف"وظهور خاتم سليماني على صفحاتهما
محمود الزهار: الشهيد قاسم سليماني ساعد على تثبيت المقاومة
اللواء سلامي: ايران ماضية في طريق التقدم في جميع المجالات
نائب قوة القدس: امريكا ستهرب قريبا من المنطقة باكملها
النائب الاول لرئيس الجمهورية: مدرسة الشهيد سليماني هي مدرسة الاسلام والامام الحسين (ع)
رئيس الوزراء العراقي السابق يروي تفاصيل جريمة اغتيال الشهيد سليماني
الشيخ قاسم: الشهيد سليماني كان متواجدا بغرفة عمليات المعركة ضد العدوان الاسرائيلي على لبنان 2006
الشيخ خالد الملا: الشهيدان المهندس وسليماني هما قادة النصر والبناء والعطاء
الشيخ قاووق: شهادة سليماني ولادةٌ جديدةٌ لمحور المقاومة.. الصواريخ الدقيقة تطوِّق كيان العدو
أبو مجاهد البريم: الشهيد سليماني هو الذي امد المقاومة الفلسطينية بكل اوجه العتاد والامكانيات
زينب سليماني: دموع حزننا ستتحول إلى فرح بتحرير العراق من رجس الأمريكيين
"زيتونة سليماني".. عنوان حملة تشجير لحزب الله على الحدود المتاخمة لفلسطين المحتلة
بالصور: شوارع غزة وميادينها تتزين بصور الشهيد قاسم سليماني في ذكرى استشهاده الثانية
الشهيد سليماني.. مناصر الامة الاسلامية باقتلاعه جذور "داعش"
محور المقاومة اليوم أكثر حيوية ونشاطاً وأملا مقارنة بالعامين الماضيين
سنسوي مصالحهم مع الارض في غضون 48 ساعة
ضابط روسي: قاسم سليماني كان قائدا شجاعا وبطلا سيبقى اسمه خالدا في الاذهان
مقتل 6 عناصر من عصابة شريرة خلال اشتباك مسلح مع قوات الحرس الثوري
هنية: سنُجبر الاحتلال على صفقة لتبادل الأسرى بينهم أسرى "جلبوع"
قائد عسكري: الشهيد سليماني اوجد توازن الرعب مع الكيان الصهيوني
وزير الطرق يؤكد اهمية الربط السككي بين ايران والعراق لكلا البلدين
أوكرانيا تغلق موانئها أمام السفن الروسية
الخزعلي: المقاومة جاهزة وستجبر الاحتلال الاميركي على الخروج من العراق
محلل سياسي صربي: اغتيال القائد سليماني كان ارهاب دولة اميركي
عبدالمهدي: نعفّر جباهنا بتراب أقدامكم التي عبّدت دروب التحرير والاباء
واعد: الأسير أبو هواش دخل مرحلة الاحتضار وبات قريباً من فقدان حياته