الشهيد سليماني ركز على دمج الدبلوماسية وساحة المعركة

أكد قائد قوة "القدس" التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد "اسماعيل قاآني"، ان القائد الشهيد قاسم سليماني ركز على الربط بين الدبلوماسية وساحة المعركة وكان يجيد هذا المنطق.

وألقى العميد قاآني يوم الاحد كلمة خلال مراسم احياء الذكرى الثانية لاستشهاد الشهيد سليماني في مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية الايرانية وقال الصدق والاخلاص يشكلان جوهر مدرسة سليماني التي باركت حياته واستشهاده، وكيفية استشهاده أتمت الحجة لجميع عباد الله وكذلك أعداء الإسلام.

وأضاف العمید قاآنی نفخر بالقادة الذين استشهدوا في مدرسة الولاية بمن فيهم الشهيد سليماني.

وفيما اعتبر طهران قمة المقاومة والثورة الاسلامية والتلاحم بين مختلف القطاعات في الاسلام ومركز التقريب بين المذاهب لفت الى ان امثال الشهيد سليماني هم رواد تعزيز الوحدة والتضامن وان الشهيد لم يكن ينظر الى ساحة النضال برؤية سياسية تقليدية بل كان يتحلى برؤىة بنيوية جسدتها خصاله البارزة الاخرى.