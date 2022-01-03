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واعد: الأسير أبو هواش دخل مرحلة الاحتضار وبات قريباً من فقدان حياته

كشفت جمعية واعد للأسرى، تفاصيل جديدة حول الوضع الصحي للأسير هشام أبو هواش، الذي يخوض إضرابا مفتوحاً عن الطعام منذ 139 يوما.
رمز الخبر: ۶۱۸۷۲
تأريخ النشر: 02 January 2022

وأكدت الجمعية أن الأسير أبو هواش دخل مرحلة الاحتضار وبات قريبا من فقدان حياته أكثر من أي وقت مضى.

وقالت: "أطباء يتبعون لمصلحة السجون قاموا بالاعتداء بالضرب على الأسير أبو هواش أثناء نقله من عيادة سجن الرملة إلى مشفى أساف هروفيه".

وكان نادي الأسير، قد قال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هناك جهوداً تبذل على عدة مستويات، إلا أنّ الاحتلال يواصل جريمته بإصرار، ويرفض الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ، رغم وضعه الصحيّ الحرج.

وأضاف بأن المحامي جواد بولس واستنادًا إلى تقرير طبي صدر عن أطباء لحقوق الإنسان، أكّد أنّ أبو هواش يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة، وحالته حرجة للغاية، مشيراً إلى أنه "منذ فجر أمس هناك صعوبة كبيرة في إيقاظه".

وقال نادي الأسير: إن أعراضاً صحية جديدة تظهر عليه تُشير إلى أنّه بدأ يعاني من مشاكل في الكلى.

المصدر: فلسطين الآن

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