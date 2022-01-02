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بالصور: شوارع غزة وميادينها تتزين بصور الشهيد قاسم سليماني في ذكرى استشهاده الثانية

رمز الخبر: ۶۱۸۶۴
تأريخ النشر: 02 January 2022

رفعت صور الفريق الشهيد "قاسم سليماني" في شوارع غزة وميادينها في الذكرى الثانية لاستشهاده.

وقال مدير المكتب الاعلامي في لجان المقاومة الشعبية محمد البريم "ابو مجاهد" انه وفاء للحاج قاسم سليماني في الذكرى الثانية لاستشهاده، تحيي غزة الذكرى بمزيد من المقاومة والتاكيد على الثوابت والاستمرار الى طريق القدس الذي كان جزءا اصيلا منه القائد الحاج قاسم الذي ارتقى على طريق القدس .

شوارع غزة وميادينها تتزين بصور الشهيد قاسم سليماني في ذكرى استشهاده الثانية

وقال في تصريح لارنا انه في هذه الذكرى نحن الاوفياء لدماء الحاج ونؤكد اننا سنحفظ هذه الذكرى والخطى التي قدم فيها خطوات متنازعة واضافة نوعية للعمل المقاوم.

واكد مواصلة السير على درب الشهيد سليماني واضاف فلسطين لن تنسى دماء الشهيىد ومناقبه وجهاده ومقاومته ودعمه للشعب الفلسطيني.

شوارع غزة وميادينها تتزين بصور الشهيد قاسم سليماني في ذكرى استشهاده الثانيةشوارع غزة وميادينها تتزين بصور الشهيد قاسم سليماني في ذكرى استشهاده الثانيةشوارع غزة وميادينها تتزين بصور الشهيد قاسم سليماني في ذكرى استشهاده الثانيةشوارع غزة وميادينها تتزين بصور الشهيد قاسم سليماني في ذكرى استشهاده الثانية

شوارع غزة وميادينها تتزين بصور الشهيد قاسم سليماني في ذكرى استشهاده الثانيةواوضح ان رفع صور شهيد القدس سليماني في محاور رئيسية في غزة هي رسالة وفاء من المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لمن قدم روحه من اجل القدس وفلسطين

واضاف:"لذلك نحن خير اوفياء لهذه الدماء الطاهرة التي سارت الى طريق القدس ودعمت المقاومة".

شوارع غزة وميادينها تتزين بصور الشهيد قاسم سليماني في ذكرى استشهاده الثانيةشوارع غزة وميادينها تتزين بصور الشهيد قاسم سليماني في ذكرى استشهاده الثانيةشوارع غزة وميادينها تتزين بصور الشهيد قاسم سليماني في ذكرى استشهاده الثانية

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