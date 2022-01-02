النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۲مشاهدات
‍ پ

أوكرانيا تغلق موانئها أمام السفن الروسية

وتشمل الممرات المائية للأنهار الداخلية في أوكرانيا، عدة أنهار ومن بينها نهر دنيستر والدانوب ودنيبر وعدد من الأنهار الأخرى.
رمز الخبر: ۶۱۸۶۲
تأريخ النشر: 02 January 2022

بات ساري المفعول في أوكرانيا اعتبارا من 1 يناير عام 2022، القانون الذي يمنع السفن الروسية من الوصول إلى المياه الداخلية لهذه الدولة.

في 3 ديسمبر 2020، اعتمد البرلمان الأوكراني الوثيقة الخاصة بذلك.

ويحظر القانون الجديد، على السفن التي ترفع علم "الدولة المعتدية" (تسمية روسيا وفقا للعبارات الرسمية في أوكرانيا) من نقل الركاب والبضائع على الطرق الدولية بين الموانئ النهرية في أوكرانيا. وتم فرض حظر مماثل، فيما يتعلق برحلات الشحن الساحلية في المياه الداخلية للبلاد.

بالإضافة إلى ذلك، تنص الوثيقة على حظر تسجيل السفن المملوكة للمواطنين الروس في السجل الحكومي للسفن في أوكرانيا.

وتشمل الممرات المائية للأنهار الداخلية في أوكرانيا، عدة أنهار ومن بينها نهر دنيستر والدانوب ودنيبر وعدد من الأنهار الأخرى.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الشهيد سليماني.. مناصر الامة الاسلامية باقتلاعه جذور "داعش"
قائد عسكري: الشهيد سليماني اوجد توازن الرعب مع الكيان الصهيوني
وزير الطرق يؤكد اهمية الربط السككي بين ايران والعراق لكلا البلدين
محلل سياسي صربي: اغتيال القائد سليماني كان ارهاب دولة اميركي
بالصور: شوارع غزة وميادينها تتزين بصور الشهيد قاسم سليماني في ذكرى استشهاده الثانية
ضابط روسي: قاسم سليماني كان قائدا شجاعا وبطلا سيبقى اسمه خالدا في الاذهان
أوكرانيا تغلق موانئها أمام السفن الروسية
سنسوي مصالحهم مع الارض في غضون 48 ساعة
الخزعلي: المقاومة جاهزة وستجبر الاحتلال الاميركي على الخروج من العراق
مقتل 6 عناصر من عصابة شريرة خلال اشتباك مسلح مع قوات الحرس الثوري
محور المقاومة اليوم أكثر حيوية ونشاطاً وأملا مقارنة بالعامين الماضيين
وزير السياحة السوري: نتطلع إلى زيادة الرحلات السياحية مع إيران
مسؤول أميركي: الحظر ضد إيران استنفد دون النتائج المتوخاة لواشنطن
رئيسي: الحكومة عازمة على التعامل الجاد مع العالم خاصة دول الجوار
سائح بنمي يعتنق الاسلام في مقام الامام الرضا (ع)
اللواء رسول يكشف توجيهات الكاظمي بشأن حادث جبلة
وفاة المفكر المصري ووزير الثقافة السابق جابر عصفور
رئيسي: الحكومة عازمة على التعامل الجاد مع العالم خاصة دول الجوار
صحيفة القبس الكويتية تختار شعب فلسطين "البطل" شخصية العام 2021
اميركا تتحمل المسؤولية الدولية عن جريمة اغتيال الشهيد سليماني
قاسم سليماني مدرسة عسكرية تفرض المعادلات وتغيّر الموازين
أوليانوف: ثمّة عناصر إيجابية حذرة في محادثات فيينا
برلماني يهودي ايراني سابق: نحن بحاجة الى ابطال كالشهيد سليماني للنجاح في المفاوضات
مسؤول أميركي: الحظر ضد إيران استنفد دون النتائج المتوخاة لواشنطن
استهداف ايران لقاعدة "عين الاسد" منح الجرأة للدول لمواجهة اميركا
استهداف قاعدة أمريكية في محيط حقل الغاز كونيكو بسوريا
وزير السياحة السوري: نتطلع إلى زيادة الرحلات السياحية مع إيران
انتاج الصلب الايراني یلامس 26 مليون طن
السعودية ترفع أسعار المازوت 21.2 %
بالصورة: اقامة مراسم احياء ذكرى استشهاد سليماني والمهندس فيما بين الحرمين بكربلاء