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اللواء صفوي يحذر الاعداء من ارتكاب اي خطوة خاطئة:

سنسوي مصالحهم مع الارض في غضون 48 ساعة

ان نجاح القوة البحرية الايرانية في انجاز هذه المهمة، مؤشر على ان الجمهورية الاسلامية تحولت اليوم الى قوة اقليمية عظمى.
رمز الخبر: ۶۱۸۶۱
تأريخ النشر: 02 January 2022

حذر المساعد والمستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية في الشؤون العسكرية، اللواء سيد يحيى رحيم صفوي، " اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية من القيام بأي خطوة خاطئة ،مؤكدا انها ستواجه برد يسوى مصالحهم مع الارض في غضون 48 ساعة.

"اللواء رحيم صفوي" ادلى بهذا التصريح امام طلاب "جامعة الدفاع الوطني العليا" التابعة لسلاح البحر الستراتيجي بالجيش الايراني، وتفقده الميداني لتدريباتهم على اداء المهام الموكلة.

وحيا مساعد القائد العام للقوات المسلحة، "القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني"، على اعتاب الذكرى السنوية الثانية لجريمة اغتيال "قادة النصر" بامر مباشر من رئيس الكيان الامريكي الارهابي.

ونوّه اللواء رحيم صفوي بالدور الستراتيجي للقوة البحرية التابعة للجيش الايراني؛ قائلا : ان امريكا واذنابها اطلقت تهديدات كبيرة بهدف افشال مهمة القطع البحرية 75، لكن الاخيرة واصلت طريقها على مدى 150 يوما من دون ان ترسو في مياء اي دولة، وبلغت مقصدها وسط ترحيب الروس.

واكد، ان نجاح القوة البحرية الايرانية في انجاز هذه المهمة، مؤشر على ان الجمهورية الاسلامية تحولت اليوم الى قوة اقليمية عظمى.

كما اشار الى مرافقة السفن التجارية وناقلات النفط الايرانية وتامينها بواسطة القطع البحرية والمدمرات التابعة لسلاح البحر الايراني في المياه الدولية الحرة ولاسيما البحر الاحمر.

وحذّر هذا القائد العسكري الايراني ،وفقا لارنا، من اي خطوة خاطئة قد تصدر عن الاعداء؛ مؤكدا ان القوات المسلحة الايرانية سترد على ذلك بالشكل الذي يسوى مصالح العدو مع الارض في غضون 48 ساعة فقط.

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