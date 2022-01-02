الخزعلي: المقاومة جاهزة وستجبر الاحتلال الاميركي على الخروج من العراق

وبين الشيخ الخزعلي، ان “امانة الشهداء ان نحافظ على العراق موحدا وان لا يمس أي احد كرامة ارضه”.

اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، ان المقاومة جاهزة وستجبر الاحتلال الاميركي على الخروج من العراق.

وقال الشيخ الخزعلي خلال التجمع المليوني لاحياء ذكرى استشهاد قادة النصر في بغداد، انه “في هذا اليوم، نكرر مرة اخرى ان دماء الشهداء امانة في اعناقنا”.

واضاف انه “كان على الاحتلال الاميركي ان يفهم ان هذا الشعب العظيم لايمكن ان يقبل بالاحتلال”، مبينا انه “كان على الاحتلال الاميركي ان يفهم رسائل المقاومة الاسلامية ولكنه لم يفهم ذلك الى الان”.

واوضح الشيخ الخزعلي، ان “المقاومة جاهزة وستجبر الاحتلال الاميركي على الخروج من العراق”.

وتابع: “سنبقى اوفياء الى دماء القادة الشهداء ونحافظ على الحشد الشعبي لانه امانة في اعناقنا”.

وبين الشيخ الخزعلي، ان “امانة الشهداء ان نحافظ على العراق موحدا وان لا يمس أي احد كرامة ارضه”.