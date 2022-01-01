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مسؤول أميركي: الحظر ضد إيران استنفد دون النتائج المتوخاة لواشنطن

ونوه الى ان إيران لم تتراجع في مواجهة الضغوط خلال عهد دونالد ترامب ، بل سرعت من تطوير برامجها الصاروخية والنووية.
رمز الخبر: ۶۱۸۵۶
تأريخ النشر: 01 January 2022

وصف مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية الحظر ضد إيران قد استنفد دون أن يحقق النتائج المتوخاة التي رسمتها واشنطن.

ونقلت صحيفة نيويوركر عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية تصريحا ضمن تقرير مفصل عن برنامج إيران النووي والصاروخي قبل أيام.

وقال المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية ، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام : إن خيارات مثل الحظر باتت بالية.

وأضاف "من الواضح أن العقوبات لم تسفر عن النتائج التي أردنا تحقيقها جميعا".

وتكتسب تصريحات المسؤول بالخارجية الأميركية الاهمية لأن وسائل الإعلام الأميركية زعمت ، خلال الأيام الأخيرة بالتزامن مع محادثات فيينا ، "إن إدارة بايدن تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران أشد من الماضي في حال فشل المحادثات".

ويعتقد العديد من خبراء الحظر أن هذا الخيار قد فقد فعاليته. خلال رئاسة دونالد ترامب ، فيما صرح مسؤول أميركي أن واشنطن استخدمت اقصى طاقاتها في مناهضة إيران.

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