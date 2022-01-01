رئيسي: الحكومة عازمة على التعامل الجاد مع العالم خاصة دول الجوار

في غضون أشهر قليلة زادت الحكومة الجديدة الصادرات إلى دول الجوار بنسبة 30 إلى 40 بالمائة.

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله السيد ابراهيم رئيسي ان احد مبادئ السياسة الخارجية للحكومة، يرتكز على التعامل الجاد مع دول العالم خاصة دول الجوار.

وخلال لقاءه يوم الجمعة في مدينة قم المقدسة المرجع الديني آية الله جوادي آمليـ اشار الرئيس الايراني إلى جهود الحكومة لحل المشاكل المعيشية، وقال: ينبغي تقليص هذه المشاكل من خلال استخدام كل إمكانيات البلاد.

وأضاف رئيسي: في غضون أشهر قليلة زادت الحكومة الجديدة الصادرات إلى دول الجوار بنسبة 30 إلى 40 بالمائة.

و اشار إلى حملى التطعيم الواسعة النطاق ضد فيروس كورونا خلال الأشهر الأخيرة، وقال: الحمد لله الوضع الحالي أصبح مواتيا جدا بالتطعيم ضد كورونا.

وأكد الرئيس الايراني مع تحسن أوضاع البلاد فيما يتعلق بكورونا، تم استئناف الدوام في المدارس والجامعات حضوريا.