انتاج الصلب الايراني یلامس 26 مليون طن

كما أستحوذت على 71.5 بالمئة من اجمالي 3.8 مليون طن انتاج منطقة الشرق الاوسط في شهر نوفمبر/تشرین الثاني 2021.

أظهر أحدث تقرير للاتحاد العالمي للصلب، تسجيل انتاج الصلب الايراني 25.7 مليون طن في الشهور الـ 11 الاولى من سنة 2021، بانخفاض 3.4 بالمئة على اساس سنوي.

واكد التقرير الذي نشرته " فارس" الجمعة، أن انتاج الصلب الايراني بلغ 2.7 مليون طن في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بانخفاض 5.7 بالمئة عن الفترة المناظرة 2020.

وحافظت ايران على المرتبة العاشرة عالميا في تصنيف كبار المنتجين، الذي تبوأته منذ فبراير/شباط رغم تراجع طفيف بالانتاج.

كما أستحوذت على 71.5 بالمئة من اجمالي 3.8 مليون طن انتاج منطقة الشرق الاوسط في شهر نوفمبر/تشرین الثاني 2021.