برلماني يهودي ايراني سابق: نحن بحاجة الى ابطال كالشهيد سليماني للنجاح في المفاوضات

في الحقيقة يجب ان نكون حذرين بان لا يكون الهدف من تزويد ايران بكميات كبيرة من لقاح كورونا مترافقا مع مؤامرة ضرب الانتاج الداخلي للقاح.

اكد النائب السابق عن الطائفة اليهودية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني سيامك مرة صدق بان البلاد بحاجة الى ابطال كالشهيد سليماني لتحقيق النجاح في المفاوضات.

وقال مرة صدق في تصريح ادلى به لفارس: نحن نكون اقوياء على الصعيد الدبلوماسي حينما نمتلك قدرات عسكرية ودفاعية واقتصادية عالية، لانه للاسف لا احد في دبلوماسية اليوم يعير اهتماما للعدالة والحقيقة والكلام المنطقي وان القدرات الاقتصادية والعسكرية للطرفين تكون هي الاساس عمليا من دون حتى حدوث اشتباك بينهما.

واضاف: لو اردنا تحقيق النجاح في المفاوضات، فاننا بحاجة الى ابطال اسطوريين مثل الشهيد سليماني ومن دون افراد مثله لا يتمكن اكبر الدبلوماسيين في العالم من تحقيق النجاح في اي مفاوضات ذلك لان رصيدهم لن يكون قويا.

وفي جانب اخر من حديثه اشار مرة صدق الى ان الغربيين لم يزودوا ايران بلقاح كورونا لغاية ما وصل انتاج اللقاح في البلاد الى مستوى منطقي واضاف: في الحقيقة يجب ان نكون حذرين بان لا يكون الهدف من تزويد ايران بكميات كبيرة من لقاح كورونا مترافقا مع مؤامرة ضرب الانتاج الداخلي للقاح.

كما اعتبر القسم الاكبر من نجاحات اميركا السياسية والاقتصادية في العالم بانه يعود الى فرضها المعاناة على الشعوب الاخرى واضاف: ان الصناعات العسكرية الاميركية مصنعة لقتل شعوب العالم العزلاء وان التذاذ الاميركيين ليس سوى نتيجة لفرض الضغوط على الشعوب الاخرى.

واعتبر فرض القيود الدوائية من قبل الادارة الاميركية على الشعب الايراني، مؤشرا الى ان هذه الادارة لا تريد الخير لاي شعب كان وان حقوق الانسان بالنسبة لحكام اميركا ليست سوى اداة سياسية لمعارضة الدول الحرة.