النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۷مشاهدات
‍ پ

برلماني يهودي ايراني سابق: نحن بحاجة الى ابطال كالشهيد سليماني للنجاح في المفاوضات

في الحقيقة يجب ان نكون حذرين بان لا يكون الهدف من تزويد ايران بكميات كبيرة من لقاح كورونا مترافقا مع مؤامرة ضرب الانتاج الداخلي للقاح.
رمز الخبر: ۶۱۸۴۶
تأريخ النشر: 01 January 2022

اكد النائب السابق عن الطائفة اليهودية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني سيامك مرة صدق بان البلاد بحاجة الى ابطال كالشهيد سليماني لتحقيق النجاح في المفاوضات.

وقال مرة صدق في تصريح ادلى به لفارس: نحن نكون اقوياء على الصعيد الدبلوماسي حينما نمتلك قدرات عسكرية ودفاعية واقتصادية عالية، لانه للاسف لا احد في دبلوماسية اليوم يعير اهتماما للعدالة والحقيقة والكلام المنطقي وان القدرات الاقتصادية والعسكرية للطرفين تكون هي الاساس عمليا من دون حتى حدوث اشتباك بينهما.

واضاف: لو اردنا تحقيق النجاح في المفاوضات، فاننا بحاجة الى ابطال اسطوريين مثل الشهيد سليماني ومن دون افراد مثله لا يتمكن اكبر الدبلوماسيين في العالم من تحقيق النجاح في اي مفاوضات ذلك لان رصيدهم لن يكون قويا.

وفي جانب اخر من حديثه اشار مرة صدق الى ان الغربيين لم يزودوا ايران بلقاح كورونا لغاية ما وصل انتاج اللقاح في البلاد الى مستوى منطقي واضاف: في الحقيقة يجب ان نكون حذرين بان لا يكون الهدف من تزويد ايران بكميات كبيرة من لقاح كورونا مترافقا مع مؤامرة ضرب الانتاج الداخلي للقاح.

كما اعتبر القسم الاكبر من نجاحات اميركا السياسية والاقتصادية في العالم بانه يعود الى فرضها المعاناة على الشعوب الاخرى واضاف: ان الصناعات العسكرية الاميركية مصنعة لقتل شعوب العالم العزلاء وان التذاذ الاميركيين ليس سوى نتيجة لفرض الضغوط على الشعوب الاخرى.

واعتبر فرض القيود الدوائية من قبل الادارة الاميركية على الشعب الايراني، مؤشرا الى ان هذه الادارة لا تريد الخير لاي شعب كان وان حقوق الانسان بالنسبة لحكام اميركا ليست سوى اداة سياسية لمعارضة الدول الحرة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وزير السياحة السوري: نتطلع إلى زيادة الرحلات السياحية مع إيران
مسؤول أميركي: الحظر ضد إيران استنفد دون النتائج المتوخاة لواشنطن
رئيسي: الحكومة عازمة على التعامل الجاد مع العالم خاصة دول الجوار
سائح بنمي يعتنق الاسلام في مقام الامام الرضا (ع)
انتاج الصلب الايراني یلامس 26 مليون طن
قاسم سليماني مدرسة عسكرية تفرض المعادلات وتغيّر الموازين
اميركا تتحمل المسؤولية الدولية عن جريمة اغتيال الشهيد سليماني
السعودية ترفع أسعار المازوت 21.2 %
الانتقام النهائي هو معاقبة ترامب وجميع منفذي اغتيال الشهيد سليماني
أوليانوف: ثمّة عناصر إيجابية حذرة في محادثات فيينا
برلماني يهودي ايراني سابق: نحن بحاجة الى ابطال كالشهيد سليماني للنجاح في المفاوضات
بالصورة: اقامة مراسم احياء ذكرى استشهاد سليماني والمهندس فيما بين الحرمين بكربلاء
كيف ساهم الشهيد قاسم سليماني في تطوير علاقات ايران التجارية مع دول المنطقة؟
استهداف ايران لقاعدة "عين الاسد" منح الجرأة للدول لمواجهة اميركا
الرئيس الايراني: لا نعتزم زيادة سعر البنزين اطلاقا
ميقاتي: لتتوحد كل الارادات في ورشة النهوض بلبنان
وفاة المفكر المصري ووزير الثقافة السابق جابر عصفور
أمريكا والسعوية اختلاف في البرنامج واتفاق على الأهداف
"إسرائيل" تبرم صفقة لشراء طائرات أمريكية بقيمة ملياري دولار
الداخلية التونسية تعتقل البحيري.. إدانات ومخاوف من اغتياله
اللواء رسول يكشف توجيهات الكاظمي بشأن حادث جبلة
صحيفة القبس الكويتية تختار شعب فلسطين "البطل" شخصية العام 2021
جبارين: لن يهدأ لنا بال حتى تحرير آخر أسير
استهداف قاعدة أمريكية في محيط حقل الغاز كونيكو بسوريا
تركيا: مقترح إماراتي لتوقيع اتفاقية للنقل البري مرورا بإيران
الخارجية الإيرانية: الإدارة الأمريكية اغتالت البطل الدولي لمكافحة الإرهاب
أوليانوف: ثمّة عناصر إيجابية حذرة في محادثات فيينا
السعودية ترفع أسعار المازوت 21.2 %
برلماني يهودي ايراني سابق: نحن بحاجة الى ابطال كالشهيد سليماني للنجاح في المفاوضات
وزير السياحة السوري: نتطلع إلى زيادة الرحلات السياحية مع إيران