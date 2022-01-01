بالصورة: اقامة مراسم احياء ذكرى استشهاد سليماني والمهندس فيما بين الحرمين بكربلاء

اقيمت فيما بين الحرمين الشريفين للامام الحسين واخيه العباس عليهما السلام في كربلاء المقدسة مراسم احياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس.

وجرت هذه المراسم احياء للذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر؛ القائد السابق لقوة "القدس" في الحرس الثوري قاسم سليماني والنائب السابق لرئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس، في عملية اغتيال غادرة من قبل طائرات مسيرة اميركية بالقرب من مطار بغداد بامر مباشر من رئيس النظام الاميركي السابق دونالد ترامب في 3 كانون الثاني/ يناير عام 2020.

واطلق المشاركون في هذه المراسم شعارات التكريم للشهيدين والموت لاميركا وطالبوا بخروج القوات الاميركية من العراق.

وفي المراسم تم رفع صور لشهداء المقاومة وفي مقدمهم الشهيدين سليماني والمهندس، واشار عدد من الخطباء الى جهاد الشهيدين في سوح المعارك ضد الجماعات الارهابية وعلى راسهم تنظيم داعش.

واقيم على هامش المراسم معرض يضم صورا لشهداء المقاومة.