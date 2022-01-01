الرئيس الايراني: لا نعتزم زيادة سعر البنزين اطلاقا

واعتبر اكمال المشاريع غير المكتملة بانه من اهم اهداف الحكومة، لافتا الى مهمة وزارة الطرق واعمار المدن المكلفة بتنفيذ المشروع الوطني للسكن وفقا للقانون.

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي بان الحكومة لا تعتزم زيادة سعر البنزين اطلاقا.

وقال آية الله رئيسي فی تصریحه خلال اجتماعه الجمعة باعضاء المجلس الاعلى لرابطة مدرسي الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة: نحن لا نعتزم زيادة سعر البنزين اطلاقا بل ندرس خططا حول كيفية توزيع حصة البنزين بعدالة حيث نقوم بتنفيذها بصورة تجريبية ومحدودة لنقیّم نتائجها الايجابية والسلبية ميدانيا وبدقة.

واشار رئيس الجمهورية في جانب آخر من حديثه الى ان جهود الحكومة منذ توليها مقاليد الامور قبل اشهر والتي اثمرت عن اجراء عملية تطعيم واسعة النطاق للقاح كورونا في البلاد مما ساعد على خفض الوفيات الى حد كبير وكذلك توفير السلع الاساسية وزيادة احتياطياتها بحجم كاف فضلا عن زيادة بيع النفط.

واعتبر اكمال المشاريع غير المكتملة بانه من اهم اهداف الحكومة، لافتا الى مهمة وزارة الطرق واعمار المدن المكلفة بتنفيذ المشروع الوطني للسكن وفقا للقانون.