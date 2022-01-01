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تركيا: مقترح إماراتي لتوقيع اتفاقية للنقل البري مرورا بإيران

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تلقت عرضاً لاتفاقية من الإمارات بشأن النقل البري إلى تركيا، وأن الأخيرة تعاملت معها بشكل إيجابي.
رمز الخبر: ۶۱۸۳۹
تأريخ النشر: 01 January 2022

وخلال مشاركته في مقابلة أجرتها معه محطة "24 تي في" التلفزيونية المحلية، أمس الخميس، قال تشاووش أوغلو إن علاقات تركيا مع دول الخليج(الفارسي) كانت دائماً جيدة، تعليقاً على العلاقات مع قطر والتقارب مع الإمارات.
ولفت في تصريحاته إلى أن تطبيع تركيا العلاقات الإمارات سيكون له تأثير على العديد من المجالات، وأنهم بدؤوا بالفعل رؤية هذه الآثار، موضحاً أن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للإمارات، في فبراير المقبل، "ستضيف أيضاً دفعة جديدة لتلك العلاقات".
وزاد قائلاً: "تلقينا عرضاً من دولة الإمارات العربية المتحدة لتوقيع اتفاقية النقل البري إلى تركيا، وقد تعاملنا معها بشكل إيجابي".
وبيّن أنه لن يكفي إتمام هذا الأمر على المستوى الثنائي بين البلدين فقط، لأن هذا النقل البري سيأتي عبر إيران في الوقت الحالي حسب تعبيره.
وبدأت الإمارات وتركيا تطبيع العلاقات بعد سنوات من التوتر الذي وصل إلى ما يشبه القطيعة، بسبب خلافات في عدد من القضايا السياسية؛ مثل الأزمة الليبية والخلاف الخليجي مع قطر.

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