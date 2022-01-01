وفاة المفكر المصري ووزير الثقافة السابق جابر عصفور

وأعلنت وسائل إعلامٍ مصرية اليوم، عن وفاة عصفور عن عمرٍ يناهز 77 عاماً.

بدورها، نعت وزارة الثقافة المصرية الراحل عصفور، مؤكدةً على أنّ "الثقافة المصرية والعربية فقدت أحد أعمدتها الراسخة".

وأضافت في بيانٍ لها أن الراحل وضع بصمات بارزة في مجال التنوير، وحقق الكثير من الإنجازات الخالدة به"، مشيرة إلى دوره الرائد في البحث الأكاديمي وإدارة المواقع الثقافية التي تولاها، علماً أنّه كان كاتباً ومفكراً وباحثاً وأكاديمياً، كما وشغل رئيس المجلس القومي للترجمة، والأمانة العامّة للمجلس الأعلى للثقافة في مصر.

يذكر أنّ جابر عصفور، هو أول وزير ثقافة عقب اندلاع الثورة المصرية عام 2011، إذ تولى الحقيبة الوزارية في 31 كانون ثان/ يناير من العام نفسه، ثم قدم استقالته عقب أيام لأسباب صحية، قبل أن يتولاها مجددا بين حزيران/ يونيو 2014 وشباط/ فبراير 2015.

وحصل عصفور على درجة الليسانس من قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف (يونيو 1965)، حصل على درجة الماجستير من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز (يوليو 1969)، وحصل على درجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة، بمرتبة الشرف الأولى (1973)، وفقا لوسائل إعلامٍ مصرية

وأصدر الراحل عصفور العديد من المؤلفات والدراسات النقدية. ومن مؤلفاته: "الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي، زمن الرواية، أنوار العقل" وغيرها من المؤلفات".

المصدر:الهدف