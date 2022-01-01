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"إسرائيل" تبرم صفقة لشراء طائرات أمريكية بقيمة ملياري دولار

قالت وزارة الحرب الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إنها وقعت اتفاقًا مع الولايات المتحدة لشراء 12 طائرة هليكوبتر وطائرتين للتزود بالوقود من من إنتاج شركة "بوينغ".
رمز الخبر: ۶۱۸۳۴
تأريخ النشر: 31 December 2021

قالت وزارة الحرب الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إنها وقعت اتفاقًا مع الولايات المتحدة لشراء 12 طائرة هليكوبتر وطائرتين للتزود بالوقود من من إنتاج شركة "بوينغ".

قالت وزارة الحرب الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إنها وقعت اتفاقًا مع الولايات المتحدة لشراء 12 طائرة هليكوبتر وطائرتين للتزود بالوقود من من إنتاج شركة "بوينغ".
وقالت الوزار إنها وقعت اتفاقًا مع الولايات المتحدة لشراء 12 طائرة هليكوبتر من طراز (سي.إتش-53 كيه) من إنتاج شركة لوكهيد مارتن وطائرتين للتزود بالوقود من طراز (كيه.سي-46) من إنتاج بوينغ.
وقدرت الوزارة القيمة الإجمالية للصفقة بنحو ملياري دولار.

المصدر:فلسطين الآن

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