الرئيس الايراني يزور مدينة قم المقدسة

ولفت الى أن زيارته للمدينة تستهدف حل مشكلة الاسكان مشددا على الاهمية الجغرافية لقم التي تتصل بـ 17 محافظة بالبلاد.

أجرى الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي زيارة صباح اليوم الخميس، لمدينة قم المقدسة وذلك في اطار زيارته الدورية الى المحافظات.

وآكد رئيسي لدى وصوله على ضرورة استكمال المشاريع التنموية مثل مطار قم الدولي، مشيرا ا الى اعتماد برنامج لاستكمال هذه المشاريع.

ولفت الى أن زيارته للمدينة تستهدف حل مشكلة الاسكان مشددا على الاهمية الجغرافية لقم التي تتصل بـ 17 محافظة بالبلاد.

وكان آية الله رئيسي استهل زيارته لمدينة قم المقدسة ، بالحضور في مرقد السيدة فاطمة بنت الامام موسي ابن جعفر الكاظم ثامن أئمة أهل البيت (عليهم السلام).