النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۳مشاهدات
‍ پ
قائد بحرية الحرس الثوري:

لنا الرصد الكامل على المنطقة والخليج الفارسي

وختم الادميرال تنكسيري تصريحه بالقول: ان جميع كوادر القوة البحرية للحرس الثوري يحضرون امام العدو بكل شجاعة ولله الحمد ان لنا اليوم الرصد الاستخباري الكامل للمنطقة والاشراف على الخليج الفارسي كله.
رمز الخبر: ۶۱۸۲۸
تأريخ النشر: 30 December 2021

اكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الادميرال علي رضا تنكسيري بان "لنا الرصد الكامل على المنطقة والخليج الفارسي".

وقال الادميرال تنكسيري في تصريحه يوم الاربعاء خلال حضوره مزار الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني وشهداء كرمان: لقد حظينا بالتوفيق لنحضر في ديار الشهداء وديار الحاج قاسم في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد سيد شداء المقاومة وان نعاهد مع مسؤولي القوة البحرية عند مراز قائدنا العزيز باننا سنواصل دربهم والطريق الذي مضوا فيه وهو الداعم والسند للولاية والشعب.

واضاف: ان الحاج قاسم كانت له ابعاد مختلفة وليست الناحية الشخصية فقط بل كان كما صرح قائد الثورة الاسلامية "مدرسة الحاج قاسم" وكان فضلا عن خصاله الاخلاقية البارزة قائدا نموذجيا، وينبغي علينا صون مدرسة الحاج قاسم الا وهي الالتزام بالولاية واحياء المقاومة.

وقال الادميرال تنكسيري: ان الاعداء الاميركيين الاذلاء والجبناء كلما ارادوا الدخول الى الخليج الفارسي يتجهون فورا نحو المياه الجنوبية والدول العربية ولا يحضرون في المياه الايرانية اطلاقا، بما يشير الى اننا كتلامذة للحاج قاسم سليماني نقف امامهم والمثال البارز لذلك هو حادث ناقلة النفط.

وختم الادميرال تنكسيري تصريحه بالقول: ان جميع كوادر القوة البحرية للحرس الثوري يحضرون امام العدو بكل شجاعة ولله الحمد ان لنا اليوم الرصد الاستخباري الكامل للمنطقة والاشراف على الخليج الفارسي كله.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وزير الامن الايراني: سنحبط مؤامرات المسيئين
الرئيس الايراني يزور مدينة قم المقدسة
لنا الرصد الكامل على المنطقة والخليج الفارسي
برلماني اوروبي: لم يسع احد كالجنرال سليماني لدحر داعش
دبلوماسي ايراني: التبادل التجاري بين اذربايجان الغربية واربيل ماض نحو التقدم
حظر الزيارات على الاجانب القادمين من بريطانيا وفرنسا والدنمارك والنرويج
مسؤول باكستاني: العلاقات بين اسلام اباد وطهران تاريخية ولن تنفصل
السفير الايراني في بغداد يلتقي بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق
تلميذ ايراني يصنع روبوت لاكتشاف الاحياء
باقري يصف مفاوضات فيينا بانها ماضية الى الامام قدما
ايران ستلاحق قضائيا الامرين ومرتكبي جريمة اغتيال الشهيد سليماني
الدفاع الروسية تكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على اللاذقية
الولائي: عهدنا للشهداء إخراج القوات الأمريكية من العراق
بالصور: فصائل المقاومة تجري مناورات الركن الشديد
العميد باكبور: أصبحنا أقوى من أي وقت مضى
بدء الاعمال التنفيذية للربط السككي بين شلمجة والبصرة
فلسطين: عباس يلتقي وزير الحرب الصهيوني و"حماس" تستنكر
تجارة ايران الخارجية تتخطى مستوى 72 مليار دولار
بالصورة: إقامة أكثر من 400 فعالية بالعراق في ذكرى اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس
نتابع ملاحقة الهجمات السيبرانية ضد البنى التحتية للبلاد في المحافل الدولية
السفير الإيراني في لندن: لا نعادي أي دولة تربطنا معها علاقات دبلوماسية
الكرملين: روسيا وإيران تستعدان لاتصالات على أعلى المستويات
الدفاع الروسية تكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على اللاذقية
البخيتي: الحرب على اليمن دخلت مرحلتها الأخيرة
نجاح مفاوضات فيينا رهن بالوصول الى اتفاق حول الغاء الحظر
نمو الانتاج لدى كبريات الشركات الايرانية المصنعة للسيارات
عوائد البلاد من العملة الصعبة ستكون افضل في العام القادم
ایران تنجح في إنتاج الأدوية المشعة دون الاعتماد على الغرب
أمير عبداللهيان: من المتصور التوصل لاتفاق حول المباحثات النووية قريبا
رئيسي يؤكد ضرورة ضبط حركة المرور عبر الحدود وتفعيل المزيد من مراكز التطعيم