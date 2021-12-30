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برلماني اوروبي: لم يسع احد كالجنرال سليماني لدحر داعش

واضاف: حينما قتل (الشهيد سليماني) على يد اميركا، اين كانت الادانة من قبل المجتمع الدولي؟
رمز الخبر: ۶۱۸۲۷
تأريخ النشر: 30 December 2021

اكد النائب في البرلماني الاوروبي ميك والاس بان احدا لم يسع كالقائد سليماني لدحر تنظيم داعش الارهابي في العراق الا ان المجتمع الدولي لم يدن اغتياله على يد اميركا.

وكتب والاس في تغريدة له على تويتر حول تغريدة ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في الاتحاد الاوروبي على اعتاب الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني القائد السابق لقوة "قدس" التابعة لحرس الثورة الاسلامية: في حين تعد اميركا وحلفاءها مسؤولين عن ظهور داعش وتسليح الجماعات المتطرفة لم يسع احد كالجنرال سليماني لدحر داعش في العراق.

واضاف: حينما قتل (الشهيد سليماني) على يد اميركا، اين كانت الادانة من قبل المجتمع الدولي؟

وكانت ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية قد نشرت في صفحتها على تويتر فيديو كليب عن القائد الشهيد قاسم سليماني وكتبت: نحن ندعوكم لرؤية هذه الفيديو كليب... هذا البطل سعى من اجل ارساء السلام في المنطقة وكان متراسا راسخا امام انتشار التطرف والارهاب.

يذكر ان قائد قوة "قدس" للحرس الثوري القائد قاسم سليماني استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس وعدد من مرافقيهما في محيط مطار بغداد يوم 3 كانون الثاني/يناير 2020 في عمل ارهابي غادر بواسطة طائرات اميركية مسيرة بامر مباشر من الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب.

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