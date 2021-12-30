دبلوماسي ايراني: التبادل التجاري بين اذربايجان الغربية واربيل ماض نحو التقدم

واعتبر القنصل العام الايراني في اربيل، العلاقات بين ايران واقليم كردستان العراق، وطيدة ومستديمة؛ متطلعا الى الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية اكثر فاكثر عبر هذه الزيارات.

قال القنصل العام الايراني في اربيل (باقليم كردستان العراق) "نصر الله رشنودي" : ان التبادل التجاري عبر المنفذ الحدودي في محافظة اذربايجان الغربية (شمال غرب) مع اربيل سيشهد نموا في المستقبل.

وفي تصريح للصحفيين بحضور وفد زائر من اربيل اليوم، اشار رشنودي الى وجود طاقات كامنة وفيرة في معبري "تمرجين" و"حاج عمران" الحدوديين المشتركين، لتعزيز التبادل التجاري بين اذربايجان الغربية واربيل "الجارتين".

واضاف، انه سيتم في هذا السياق ابرام اتفاقية مشتركة بين الجانبين.

واعتبر القنصل العام الايراني في اربيل، العلاقات بين ايران واقليم كردستان العراق، وطيدة ومستديمة؛ متطلعا الى الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية اكثر فاكثر عبر هذه الزيارات.