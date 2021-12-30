حظر الزيارات على الاجانب القادمين من بريطانيا وفرنسا والدنمارك والنرويج

واكدت المنظمة في بيانها الصادر يوم الاربعاء، انه يتعين على جميع المسافرين القادمين جوا الى البلاد، التزام الظروف الجديدة في سياق تعزيز الاجراءات الوقائية لمكافحة الوباء.

اعلنت منظمة الطيران المدني الايرانية، حظر الزيارات الى ايران بالنسبة للرعايا غير الايرانيين القادمين من بريطانيا وفرنسا والدنمارك والنرويج، حتى اشعار اخر؛ وذلك في اطار التعليمات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا الوبائي.

واكدت المنظمة في بيانها الصادر يوم الاربعاء، انه يتعين على جميع المسافرين القادمين جوا الى البلاد، التزام الظروف الجديدة في سياق تعزيز الاجراءات الوقائية لمكافحة الوباء.

واضاف البيان، انه سيتم بناء على هذه الظروف الجديدة، عدم السماح لحملة الجنسيات البريطانية والدنماركية والفرنسية والنرويجية او الرعايا غير الايرانيين الذين اقاموا في الدول الاربع خلال الاسبوعين الاخيرين، بدخول الاراضي الايرانية، حتى اشعار اخر.