مسؤول باكستاني: العلاقات بين اسلام اباد وطهران تاريخية ولن تنفصل

واكد اياز، ان الفرص متاحة لتحقيق الازدهار والتنمية في بلوجستان (الباكستانية) عبر التعاون مع الدولة الجارة ايران والاستفادة من طاقاتها الزاخرة.

قال رئيس "مجلس العقيدة" في باكستان "قبلة اياز" : ان العلاقات بين اسلام اباد وطهران لا يمكن فصلها، ونحن نولي اهمية كثيرة الى هذه الاواصر العريقة والوثيقة.

"اياز" قال ذلك في تصريح لارنا على هامش مؤتمر "دور وضرورة التشريع الاسلامي في حل الازمات المعاصرة"، الذي انعقد بحضور الامين العام لمجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية "حجة الاسلام حميد شهرياري" اليوم في اسلام اباد.

ونوه المسؤول الباكستاني بتصريحات "حجة الاسلام شهرياري" خلال اجتماعات هذا المؤتمر؛ مؤكدا ان البلدين الجارين ايران وباكستان تربط بينهما قوانين متقاربة ومؤثرة بشأن حقوق المواطنة.

كما اعرب عن تطلعاته تجاه تلبية احتياجات ولاية بلوجستان الباكستانية في مجال الطاقة الكهربائية، من خلال التعاون مع الجمهورية الاسلامية وتوريد الكهرباء الايراني.

واكد اياز، ان الفرص متاحة لتحقيق الازدهار والتنمية في بلوجستان (الباكستانية) عبر التعاون مع الدولة الجارة ايران والاستفادة من طاقاتها الزاخرة.