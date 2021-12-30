السفير الايراني في بغداد يلتقي بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق

نحن ندعو من اجل التوصل الى نتائج ايجابية خلال المفاوضات النووية، كما نؤمن بحكمة وعقلانية الشعب الايراني.

التقى السفير الايراني في بغداد "ايرج مسجدي" اليوم الاربعاء، بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم "لوييس روفائيل ساكو".

وافادت السفارة الايرانية في بغداد، ان هذا اللقاء جرى بمكتب البطريرك روفائيل ساكو؛ حيث قدم السفير مسجدي التهاني لمناسبة مولد السيد المسيح (عليه السلام) وراس السنة الميلادية 2022.

وتطلع السفير الايراني على اعتاب العام الميلادي الجديد، ان يعم السلام والاستقرار والامن كافة المجتمعات الانسانية وان يحل العقل والحوار مكان التهديدات والحصار في العالم.

الى ذلك، اعرب البطريرك ساكو عن سعادته بلقاء السفير الايراني لدى العراق؛ وقال: نحن ندعو من اجل التوصل الى نتائج ايجابية خلال المفاوضات النووية، كما نؤمن بحكمة وعقلانية الشعب الايراني.

واثنى زعيم الطائفة الكلدانية في العراق والعالم، على مبادرة الجمهورية الاسلامية المتمثلة في الافراج عن عدد من المدانيين من اتباع الديانة المسيحية على اعتاب العام الميلادي الجديد؛ مؤكدا انه دليل واضح على وجود التسامح الديني في ايران.